Lidl spouští Japonské dny, které umožní vařit exotiku, aniž by vás zruinovala
26. 9. 2025 – 7:53 | Zprávy | Anna Pecena
Lidl od čtvrtka 25. září spustil Japonský týden a k tomu přihodil lavinu slev na maso, zeleninu i sladkosti. Tři dny, které rozhodně rozhýbou peněženky zákazníků, protože kombinace exotiky a klasických taháků působí jako nákupní magnet.
Exotika přímo z Tokia
Japonský týden patří k tahákům Lidlu. V těchto třech dnech se na pultech objevují produkty, které běžně nekoupíte. Rýže na sushi Vitasia 500 g je v akci za 26,90 Kč, mořské řasy Nori (5 ks) za 29,90 Kč. Nechybí sójové omáčky, japonské omáčky na smažení ani sladké speciality, které dodají domácí kuchyni šmrnc asijské restaurace.
Sushi sety i doplňky mizí z regálů raketově, a kdo přijde pozdě, má smůlu. Lidl tak posiluje image obchodu, který umí přinést „luxusní zážitek“ za ceny, které zvládne i běžná rodina.
Slevy, které doma využije každý
Vedle exotiky se Lidl drží i osvědčených slev na klasické potraviny. Z ovoce jasně bodují jablka Golden Delicious za 19,90 Kč za kilogram. Červená paprika kapie (půl kilogramu) přijde na 34,90 Kč.
Do kuchyně se bude hodit slunečnicový olej Jas Oil za 26,90 Kč, základní surovina, která vždy potěší v akci. Milovníci sýrů ocení eidam 30 % Pilos za 33,90 Kč, a k tomu se hodí instantní káva Royal Bellarom za 89,90 Kč.
Maso nechybí: krůtí prsa jsou k mání za 179,90 Kč, což je jasný tip pro víkendové vaření. A pro osvěžení? Pivo Gambrinus 10° za 11,90 Kč je důkazem, že Lidl sází na tradiční českou klasiku vedle japonských experimentů.
Jak z Japonského týdne vytěžit maximum
Kdo chce skutečně ušetřit, měl by do Lidlu zamířit hned 25. září ráno. Exotické produkty, jako jsou řasy Nori nebo speciální omáčky, mívají omezenou zásobu a zmizí během prvních hodin. Vyplatí se také kombinovat: vedle sushi ingrediencí přihodit do košíku levné ovoce a maso, a udělat tak z jednoho nákupu kompletní jídelní plán.
Nákupní strategie je jasná: nebát se exotiky, ale nezapomínat na praktické akce, které se v domácnosti hodí denně. Lidl v těchto dnech ukazuje, že exotika nemusí být drahá, a že vedle ní si zákazník odnese i plný košík základních potravin za ceny, které jinde jen těžko najde.