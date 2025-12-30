Jemenská vláda na 90 dnů vyhlásila výjimečný stav a na 72 hodin uzavřela hranice
30. 12. 2025 – 14:00 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Mezinárodně uznávaná jemenská vláda dnes na 90 dnů vyhlásila výjimečný stav a na 72 hodin uzavřela letecké, námořní i pozemní hranice.
Reaguje tak podle agentury AFP na postup separatistů podporovaných Spojenými arabskými emiráty, kteří za poslední měsíc ovládli další rozsáhlé oblasti. Saúdská Arábie, která vládu podporuje, dnes v Jemenu podnikla vzdušný úder v přístavu Mukallá, jehož cílem byla zahraniční vojenská podpora separatistům.
V Jemenu od roku 2014 trvá občanská válka. Separatisté z Jižní přechodné rady (STC) v ní po boku vládních sil bojují proti povstaleckým Húsíjům, zároveň ale usilují o nezávislost jižního Jemenu a ovládají většinu území více než 40 milionové země; především oblasti na jejím jihu a východě.
Saúdská Arábie minulý týden separatisty vyzvala, aby se stáhli z východních provincií Hadramaút a Mahra, které tento měsíc ovládli. Dnes koalice vedená Saúdskou Arábií zaútočila na přístav Mukallá na jihu Jemenu, v němž podle ní v uplynulých dnech dvě lodě, které připluly z přístavu Fudžajra ve Spojených arabských emirátech, vyložily velké množství zbraní a bojových vozidel na podporu separatistů.
Koalice uvedla, že úder na přístav si nevyžádal žádné oběti. Agentura Reuters s odvoláním na dva zdroje napsala, že útok mířil přímo na dok, kde byl vyložen náklad z obou lodí. Reuters také poznamenal, že aktuální vývoj přiblížil Saúdskou Arábii a Spojené arabské emiráty více než kdy dřív otevřenému konfliktu.
Saúdská Arábie dnes vyzvala SAE, aby do 24 hodin stáhly své síly z Jemenu. Podporu, které Spojené arabské emiráty poskytují jemenským separatistům, označila za hrozbu pro svou i regionální bezpečnost. Zároveň Rijád vyjádřil naději, že Abú Zabí podnikne nutné kroky, aby se podařilo zachovat vzájemné vztahy.
Jemenská vláda, která má pod kontrolou jen malou část území, dnes kvůli aktuálnímu vývoji zrušila obranný pakt se Spojenými arabskými emiráty a vyzvala k okamžitému stažení jednotek SAE. Podle agentury DPA se tím fakticky rozpadlo spojenectví Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů v boji proti Húsíjům, kteří jsou podporováni Íránem a ovládají velké části západního Jemenu včetně hlavního města Saná.
Jižní Jemen byl samostatnou zemí v letech 1967 až 1990.