Narozeninové přání, které cestuje už 81 let. Příběh přátelství, jaké dnes skoro neexistuje

30. 12. 2025 – 14:22 | Alex Vávra

zdroj: Profimedia.cz
Jedno obyčejné narozeninové přání putuje mezi dvěma ženami už více než osmdesát let. Příběh Pat DeReamerové a Mary Wheatonové ukazuje, že skutečné přátelství může přežít válku, vzdálenost i celé století změn – stačí ho nepustit z ruky.

Někdy se ty nejsilnější lidské příběhy neskrývají ve velkých činech, ale v drobných gestech, která se opakují tak dlouho, až se stanou součástí života. V obyčejném kusu papíru, který se rok od roku víc ohýbá, bledne a nese další a další podpisy. V narozeninovém přání, které mělo původně potěšit jednu dospívající dívku, ale místo toho se proměnilo v kroniku přátelství trvající déle než osm desetiletí. Příběh Pat DeReamerové a Mary Wheatonové je připomínkou toho, že opravdová blízkost nepotřebuje okázalost ani neustálý kontakt. Stačí paměť, trpělivost a chuť nezapomenout.

Pat a Mary se poznaly během druhé světové války, v době, kdy byl svět plný nejistoty a lidé se často ocitali na místech, která si sami nevybrali. Pat se tehdy s rodinou přestěhovala do Indianapolisu a najednou byla nová, vykořeněná a bez přátel. Právě Mary byla jednou z mála, která jí podala ruku. Přátelství mezi nimi vzniklo rychle a přirozeně, bez velkých slov, ale s pocitem, že si mají co říct a že si rozumějí.

Jedno přání, které vzdoruje času

V dubnu roku 1944 poslala Mary Pat narozeninové přání s kresleným pejskem. Byl to obyčejný projev pozornosti, jakých tehdy putovaly tisíce. O měsíc později ale Pat udělala něco neobvyklého. Přání podepsala, připsala datum a poslala ho zpátky Mary k jejím narozeninám. Bez dohody, bez předsevzetí, bez tušení, že tím zakládá tradici, která přetrvá celý jejich život.

Od té chvíle se přání stalo pravidelným poutníkem. Každý rok se na něm objevil nový podpis a nové datum. Papír postupně stárnul, ale význam rostl. Zatímco svět procházel dramatickými změnami, lidé létali na Měsíc, vynalezli počítače a později internet, toto přání dál putovalo poštou. V době e-mailů a rychlých zpráv působilo skoro anachronicky, ale právě v tom byla jeho síla.

Přání nebylo jen symbolem narozenin. Stalo se důvodem ke kontaktu. Každý rok připomnělo, že je čas si zavolat, zeptat se, jak se má ta druhá, a na chvíli se vrátit do doby, kdy byly obě mladé a svět před nimi otevřený. Bylo malým kotvícím bodem v moři času.

Přátelství silnější než vzdálenost i rekordy

Po šedesáti letech si jejich vytrvalost vysloužila zápis do Guinnessovy knihy rekordů za nejdelší výměnu narozeninového přání. Ale i samotné ženy vnímaly rekord spíš jako zajímavý vedlejší efekt než jako cíl. Důležitější pro ně bylo, že tradice přežila i okamžiky, kdy se jejich životy rozdělily. Každá žila v jiném státě, měla vlastní rodinu a vlastní starosti, ale přání stále nacházelo cestu.

Dnes je oběma ženám 95 let. Vidí se zřídka, čas je vzácnější než kdy dřív a i obyčejné věci dávají víc práce. Přesto se přání každý rok objeví ve schránce. Pat ví, že dorazí, a Mary ví, že se k ní v květnu vrátí zpátky. Opatřené dalším podpisem, dalším datem a další vrstvou společné historie.

Papír je už opotřebovaný, ale pořád drží pohromadě. Stejně jako jejich přátelství. V době, kdy se vztahy často rozpadají kvůli vzdálenosti, nedostatku času nebo prostému zapomnění, působí jejich příběh až neuvěřitelně klidně a samozřejmě. Jako by bylo úplně normální pamatovat si jeden na druhého celý život.

Až jednou přání přestane putovat, zůstane po něm víc než jen kuriozita nebo zápis v knize rekordů. Zůstane tichý důkaz toho, že některá přátelství jsou schopná přežít celé století změn. Že i malé gesto, opakované znovu a znovu, může mít obrovskou váhu. A že někdy opravdu stačí jeden kus papíru, aby připomínal, kým jsme byli, kým jsme zůstali a koho jsme si na té dlouhé cestě životem nikdy nepřestali vážit.

