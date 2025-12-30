Nebankovní půjčky jsou často trik, jak vás připravit o peníze
30. 12. 2025 – 12:19 | Zprávy | Anna Pecena
Pozor, co dnes narazíte na internetu nebo v telefonu. Nejde jen o další „výhodnou nabídku půjčky“. Nové praktiky nebankovních půjček cílí přímo na seniory a často končí fatální ztrátou peněz, ztrátou identity nebo hlubokými dluhy. Nenechte se nachytat – jezte si své úspory pozvolna, než je ztratíte jedním rozhodnutím.
Nové formy nebankovních půjček lákají seniory na sliby peněz rychle a bez byrokracie. Co se tváří jako šance ušetřit nebo „rychlá pomoc v nouzi“, může být ve skutečnosti past, která žere celoživotní úspory. Nejde jen o vyšší úroky, ale o manipulaci, podvodné žádosti a v nejhorších případech o krádež identity.
Podle aktuálních statistik je až čtyři z pěti žádostí o nebankovní úvěr podaných osobami nad 65 let ve skutečnosti pokus o podvod, kdy se kyberzločinci snaží zneužít osobní údaje seniorů a vzít si úvěry jejich jménem bez jejich vědomí. Tato praxe je tak rozšířená, že poskytovatelé půjček sami své podezřelé žádosti posílají k detailnímu prověření, protože většinou nejde o reálnou poptávku staršího člověka, ale o úmyslný podvod.
Nebankovní půjčky nejsou vždy pomoc
Na první pohled může nebankovní úvěr vypadat jako poslední možnost, když banka odmítne půjčit peníze. Tyto firmy často slibují snadné schválení, minimální papírování a peníze „do pár hodin“. Realita ale bývá jiná: extrémně vysoké úroky a skryté poplatky mohou znamenat, že během pár měsíců zaplatíte trojnásobek toho, co jste si vypůjčili.
Pro seniory je to zvlášť nebezpečné, protože mnoho z nich má uzavřené dlouhodobé úspory a fixní příjmy. Půjčka, která se zdá být „výhodná“, se může rychle změnit v dluhovou spirálu, kdy nestačíte splácet a úroky rostou jako lavina. A když už se dluhy nakupí, může být téměř nemožné dostat se z nich ven bez profesionální pomoci.
Jak vás mohou podvést ještě dřív, než si půjčku vezmete
Největší nebezpečí pramení z toho, že podvodníci často nečekají, až sami požádáte o úvěr. Využívají technik jako vishing (podvodné telefonáty), kde se vydávají za „bankéře“, „policistu“ nebo „zaměstnance České národní banky“. Cílem je přesvědčit vás k předání osobních údajů či k odsouhlasení půjčky skrze vzdálený přístup do vašeho počítače nebo bankovnictví. Jakmile získají tyto informace, mohou si půjčku vyřídit bez vašeho vědomí.
Další trik spočívá v tom, že vám nabídnou „bezpečný účet“, na který si máte převést peníze, abyste „ochránili své úspory“. Ve skutečnosti tím peníze přeposíláte přímo podvodníkům.
Jak se bránit a kde začít
Než si vůbec něco podepíšete, ověřte si:
-
má společnost licenci od České národní banky na poskytování úvěrů
-
nevyžaduje nikoho, aby jste sdíleli přístupové údaje do vašeho účtu
-
si všechno důkladně přečtěte a pochopte, co se od vás očekává
Nikdy netlačte na pilu a neztrácejte hlavu, když vám někdo slibuje „peníze ještě dnes“. Většinou to je past, ne pomoc.