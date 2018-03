Jedna z nejtragičtějších explozí za posledních 30 let v Česku zabila šest lidí

AKTUALIZOVÁNO - Aktuality autor: šar

Jedna z největších tragédií v průmyslových provozech v Česku za posledních 50 let se ve čtvrtek odehrála v chemičce v Kralupech nad Vltavou. Při výbuchu v areálu chemičky zemřelo šest lidí, dva lidé byli středně těžce zraněni a jsou ve dvou pražských nemocnicích. Výše škody ani příčina výbuchu zatím nejsou známy, vyšetřování potrvá týdny.

Kolem 10:00 explodovala tankovací nádrž v distribučním terminálu; výbuch nedoprovázel požár. Do vzduchu ani do vody neunikly nebezpečné látky. Podle zástupců města předcházelo explozi čištění prázdné nádoby na pohonné hmoty, při kterém mohl být porušen technologický postup, firma Unipetrol, která kralupskou rafinerii vlastní, to ale nepotvrdila. Další nebezpečí podle ní nehrozí.

Oběťmi nejsou zaměstnanci Unipetrolu, ale dodavatelské firmy. "Při výbuchu bohužel došlo k úmrtí pracovníků dodavatelských firem, chceme proto vyjádřit hlubokou soustrast pozůstalým," uvedl generální ředitel Unipetrolu Krzysztof Zdziarski.

Mimořádná událost podle firmy nemá souvislost s plánovanou odstávkou rafinerie - největší v její historii - která měla začít v úterý. Dočasně ale zastavila distribuci pohonných hmot přes silniční terminál v Kralupech nad Vltavou.

Na místo bylo vysláno pět jednotek záchranářů a vrtulníky z Prahy a Liberce. Na zásahu se podílely i dvě profesionální, jedna dobrovolná a dvě podnikové jednotky hasičů.

Zranění byli převezeni do nemocnic v Motole a v Praze na Vinohradech. Jeden má popáleniny druhého stupně na deseti procentech těla, druhý devastující poranění obličeje. Oba jsou mimo ohrožení života, do dnešního odpoledne se jejich stav nezměnil. Vinohradská nemocnice po explozi aktivovala takzvaný traumaplán, který počítá s příjmem většího počtu pacientů. Ještě před polednem jej odvolala.

Podle mluvčího Unipetrolu Pavla Kaidla zasedá krizový štáb. Svolání městského ani krajského štábu nebylo nutné. Zástupkyně mluvčí České inspekce životního prostředí Jana Jandová ČTK řekla, že neunikly nebezpečné látky do vzduchu ani do vody.

Soustrast rodinám obětí vyjádřila řada politiků včetně prezidenta Miloše Zemana, soustrastný telegram zaslal Zemanův slovenský protějšek Andrej Kiska.

Ministr průmyslu Tomáš Hüner (za ANO) uvedl, že jde o největší tragédii za poslední desítky let. Ubezpečil, že ČR nehrozí výpadek v zásobování trhu palivy. Za velké neštěstí označil z Bruselu událost premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). "Ta chemie občas je taková, ale tam asi selhal lidský faktor," míní. Ministr vnitra Lubomír Metnar (za ANO) uvedl, že bude požadovat precizní kontroly, aby se podobným událostem předcházelo.

Neštěstí je jedním z nejtragičtějších výbuchů v průmyslových objektech v České republice od 60. let a druhou nejtragičtější explozí v Česku za posledních 30 let. V roce 1967 zemřelo sedm lidí při výbuchu v Blanických strojírnách ve Vlašimi, v roce 1974 zahynulo při požáru po výbuchu v Chemických závodech v Záluží u Mostu 15 lidí, další dva zemřeli v nemocnici. Výbuch v teplárně v Brně - Špitálce o rok později zahubil čtyři lidi, dalších 24 bylo zraněno, 14 z nich zraněním později podlehlo.