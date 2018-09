Je málo mediků, lékaři stárnou. Fakulty dostanou finanční injekci

Vláda chystá zvýšení počtu studentů medicíny o 15 procent, vyhradit na to chce v příštích 11 letech 6,8 miliardy korun. Třetina českých lékařů bude v roce 2020 starších 60 let a počty absolventů opouštějících fakulty v té době nestačí nahradit ani lékaře odcházející do důchodu. Se zvýšením počtu studentů počítá plán, který v úterý schválila vláda. V současnosti absolvuje každoročně obor všeobecné lékařství v českém jazyce asi 1340 studentů.