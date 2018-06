Odbory se zlobí. Babiš nesplnil slib, platy plošně nezvýšil

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Česko možná brzy zasáhnou protesty odborářů z veřejné sféry. Premiér Andrej Babiš totiž sice nakonec nechá jejich mzdy zvýšit, ale nikoli plošně. Snažil se tak uspokojit dnešní shromáždění odborů v Praze, které žádalo nejméně růst učitelských platů o 15 procent. Babiš podle nich navíc nedodržel slib daný zdravotníkům.

Odbory si stěžují na to, že s nimi Babiš a jeho ministři k jednomu stolu na jednání o růstu platů dosud nezasedli, i když je o to žádaly už před téměř čtvrt rokem. Vyzvaly k bezodkladnému jednání. Babiš podle předáků navíc nedodržel slib, který dal zdravotnickým odborům. Slíbil jim prý začátkem května desetiprocentní růst výdělků u sester i pomocného personálu. Premiér na to reagoval tak, že žádný slib nedal a požadavek jen podpořil. Odboráře za jejich dnešní protestní shromáždění kritizoval. Řekl, že "komunikace odborů je zbytečně agresivní".

Nynější vláda plánuje zvýšit v příštím roce celkové výdaje na platy proti letošku o deset procent. Ze 177,9 miliardy by se měly zvednout na 195,8 miliardy. Větší část z toho by měla putovat do patnáctiprocentního přidání učitelům.

Pro ostatní zaměstnance veřejné sféry, tedy policisty, hasiče či úředníky by obnos na platy měl proti letošku vzrůst o šest procent. Tarify by se měly zvednout o dvě procenta. To by zhruba pokrylo inflaci. Víc by se pak měl plat podle Babiše zvýšit lidem s nejmenšími výdělky a v resortech, kde chybějí pracovníci. Předseda vlády zmínil kulturu, sociální služby či některé úřady. Plošné přidávání je podle něj nesmyslné. "Je jasné, že ne každý pracuje stejně. Kompetence na to, jak kdo má být odměňován, mají zaměstnavatelé," řekl Babiš.

Podle odborů se vláda rozdílným přidáváním v jednotlivých resortech snaží mezi jednotlivé pracovníky veřejného sektoru "vrazit klín". Odbory zdůraznily, že zaměstnanci z různých oborů ale drží pohromadě a vzájemně se podporují. Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) zastřešuje 13 svazů veřejného sektoru, třeba hasičské, úřednické či zdravotnické odbory. Veřejné služby a správa měly loni 634 700 zaměstnanců.

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že prostor pro zvýšení plánované sumy na platy pro příští rok kvůli možnostem rozpočtu nevidí. Nynější částka podle ní zahrnuje už i třímiliardovou úsporu za neobsazená místa v resortech.

Ve veřejném sektoru se platy zvedaly naposledy loni v listopadu. Učitelům tarify rostly o 15 procent, ostatním o deset procent. O desetinu si polepšili od ledna pak i zdravotníci.

Podle výdělkového informačního systému ministerstva práce loni průměrný hrubý plat rostl o 8,4 procenta, dosáhl 31 968 korun. Průměrná hrubá mzda v soukromé sféře se v prvním čtvrtletí meziročně zvedla o 8,6 procenta na 30.265 korun.

Vliv i na soukromý sektor

Podle Babiše by se příští rok měl průměrný plat dostat na 35 212 korun, od roku 2013 by se tak zvedl o 11 555 korun. Suma na platy v roce 2013 činila 121,6 miliardy a do příštího roku se zvedne o 61 procent. Je to zvýšení o 61 procent, tedy za šest let v průměru o deset procent ročně, řekl Babiš. O vysokém růstu obnosu i platů rozhodl ale ještě bývalý kabinet Bohuslava Sobotky (ČSSD), který vládl od ledna 2014 do prosince 2017.

Podle Hospodářské komory by se i ve veřejném sektoru měl výkon zaměstnanců ohodnotit individuálně a růst platů by se měl také řídit růstem produktivity. Jen proto, že stát přidává, musejí pak zvedat výdělky i firmy, aby jim lidé neodcházeli do státních služeb, uvedla komora.