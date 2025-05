Šli na výlet. Vrátili se jako milionáři! Co našli pod zemí, bere dech

2. 5. 2025 – 10:49 | Zpravodajství | Alex Vávra

Dvojice turistů v českém lese narazila na rezavou schránku. Uvnitř se skrýval poklad za miliony korun – zlato, šperky a stovky mincí z celé Evropy. Odborníci nevylučují, že mohl být ukryt před nacisty.

Dva turisté z východních Čech zažili šok, když během obyčejné víkendové procházky narazili v lese na rezavou železnou schránku. Uvnitř se neskrývaly jen kousky kovu, ale zlatý poklad, který může zcela změnit pohled na dějiny i osud samotných nálezců. Obsah schránky – desítky zlatých šperků a téměř šest set historických mincí – má odhadovanou hodnotu přes 7,5 milionu korun. A podle odborníků jde možná o jeden z nejvýznamnějších nálezů za poslední dekády.

„Když to otevřel, nemohl jsem uvěřit vlastním očím,“ uvedl Miroslav Novák, vedoucí archeolog Muzea východních Čech, kam turisté nález okamžitě nahlásili. Obsah bedny byl jako z románu: šestnáct zlatých tabatěrek, deset bohatě zdobených náramků, řetěz, pudřenka, starožitný hřeben, drátěná kabelka – a k tomu navíc 598 zlatých mincí, zabalených v černé látce a pečlivě srovnaných do sloupců. To vše leželo pod vrstvou zeminy možná více než jedno století. Podle Nováka bylo ukládání cenností do země běžnou praxí už od pravěku – nejprve z náboženských důvodů, později jako ochrana majetku v nejistých časech. A právě nejisté časy se začínají jevit jako klíč k záhadě, kdo a proč tento poklad zakopal.

Jedna z teorií říká, že mohl být ukryt po roce 1938, kdy bylo Československo zčásti připojeno k nacistickému Německu na základě Mnichovské dohody. Tisíce lidí tehdy opustily pohraniční oblasti, často ve spěchu, a mnozí si s sebou nestihli odnést své cennosti. Jiní odborníci se domnívají, že mohlo jít o majetek nacistů, kteří na konci války ustupovali před Rudou armádou a zakopávali vše, co neunesli. A pak je tu i možnost, že šlo o cennosti Němců, kteří po roce 1945 tušili blížící se odsun a svůj majetek raději ukryli. „Může jít dokonce i o kradené zboží, ale tuto možnost považujeme za méně pravděpodobnou,“ říká ředitel muzea Petr Grulich.

Ještě více otazníků vyvolává samotné složení mincí. Podle numismatika Vojtěcha Brádleho se mezi nimi nacházejí kousky pocházející z Rakousko-Uherska z let 1808 až 1915, tedy z období vlády Františka Josefa I. Některé byly určeny k oběhu na Balkáně, konkrétně v Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, kde byly opatřeny zvláštními kontramarkami. Jiné pocházejí z Francie, Belgie, Turecka, Rumunska, Itálie nebo Ruska. Jak se tak pestrý a mezinárodní soubor mincí ocitl zrovna v českém lese, zůstává zatím záhadou. Muzeum východních Čech plánuje vystavit celý poklad veřejnosti. Podle kurátorů by mohlo jít o jednu z největších numismatických událostí posledních let. A co dvojice šťastlivců, kteří na poklad narazili? Podle českého zákona jim náleží odměna ve výši deset procent hodnoty nálezu. To v tomto případě znamená přibližně 750 tisíc korun – více než slušné „drobné“ za nedělní výšlap lesem.

Příběh zlatého pokladu je fascinující nejen svou hodnotou, ale i tím, jak připomíná, že i po sto letech mohou být stopy minulosti doslova pár centimetrů pod našima nohama. Možná takových tajemství v českých lesích čeká na své odhalení ještě víc. A třeba budete příštím šťastným nálezcem právě vy.