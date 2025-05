Nela Slováková: Hanbatá fotka jako odpověď kritikům. Ukázala holý zadek

2. 5. 2025 – 8:30 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz

Nela Slováková si do módy a životního stylu rozhodně mluvit nenechá. A komu se to nelíbí, ten ať si... Však to znáte.