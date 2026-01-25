Ostrá změna počasí: Meteorologové vydali výstrahu, začne platit už za pár hodin
25. 1. 2026 – 14:21 | Magazín | BS
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu vydali varování: Zima ještě ani zdaleka nekončí.
Zima opět vystrčí růžky, varují experti z ČHMÚ. Po krušných chvílích pod nánosem ledovky na Moravě se nyní musí na nebezpečné počasí připravit hlavně západ země.
Meteorologové vydali hned dvě výstrahy: Jednu před ledovkou, druhou před silným sněžením.
„Nedělní večer a noc na pondělí budou problematické hlavně na západě Čech. K večeru čekáme postupně od jihu na většině území déšť, na západě Čech ovšem budou srážky ve všech polohách sněhové, výjimečně i mrznoucí,“ píší odborníci na sociální síti.
Opět hrozí mrznoucí mrholení, které vytvoří nebezpečnou ledovku a zkomplikuje dopravu: „Večer a v první polovině noci očekáváme četnější srážky, které v západní polovině Čech budou místy namrzat a vytvářet ledovku,“ varují meteorologové.
Úplný západ Čech se také má připravit na více než deset centimetrů nového sněhu: „Večer a v noci na pondělí v Karlovarském kraji a nejbližším okolí očekáváme trvalejší sněžení, při kterém napadne 5 až 12 cm nového převážně mokrého sněhu. Ráno a dopoledne bude sněžení slábnout,“ dodávají odborníci.
Na Ostravsku navíc nadále platí varování i před špatnou smogovou situací.