Ostrá změna počasí: Meteorologové vydali výstrahu, začne platit už za pár hodin
zdroj: Freepik.com
Odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu vydali varování: Zima ještě ani zdaleka nekončí.

Zima opět vystrčí růžky, varují experti z ČHMÚ. Po krušných chvílích pod nánosem ledovky na Moravě se nyní musí na nebezpečné počasí připravit hlavně západ země.

Meteorologové vydali hned dvě výstrahy: Jednu před ledovkou, druhou před silným sněžením.

„Nedělní večer a noc na pondělí budou problematické hlavně na západě Čech. K večeru čekáme postupně od jihu na většině území déšť, na západě Čech ovšem budou srážky ve všech polohách sněhové, výjimečně i mrznoucí,“ píší odborníci na sociální síti.

Opět hrozí mrznoucí mrholení, které vytvoří nebezpečnou ledovku a zkomplikuje dopravu: „Večer a v první polovině noci očekáváme četnější srážky, které v západní polovině Čech budou místy namrzat a vytvářet ledovku,“ varují meteorologové.

Úplný západ Čech se také má připravit na více než deset centimetrů nového sněhu: „Večer a v noci na pondělí v Karlovarském kraji a nejbližším okolí očekáváme trvalejší sněžení, při kterém napadne 5 až 12 cm nového převážně mokrého sněhu. Ráno a dopoledne bude sněžení slábnout,“ dodávají odborníci.

Na Ostravsku navíc nadále platí varování i před špatnou smogovou situací.

chmu vystraha 25012026 snih zdroj: ČHMÚ

chmu vystraha 25012026 ledovka zdroj: ČHMÚ

