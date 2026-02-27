Jan Čenský a největší trapas kariéry: Krutě zazdil generálního ředitele
27. 2. 2026 – 9:30 | Magazín | BS
Slavný herec a moderátor zavzpomínal i na nepříliš slavné chvilky svého profesního života.
Máme v republice jen málo moderátorů tak protřelých a zkušených, jako je slavný starý pardál Jan Čenský. Úsloví o mistru tesaři ale všichni známe a platí samozřejmě nejen pro řemeslníky.
Čenský moderoval i nedávný Český ples, před čímž ještě stihl poskytnout rozhovor magazínu eXtra.
Pracovní příležitost si mimořádně pochvaloval: „Těším se jako každý rok. Je to vrchol plesové sezóny, protože těch plesů za letošní sezonu uvádím několik, a tohle je takový bonbónek. Je to prestižní záležitost.“
Na akci dorazil sám, což má prý také jasný důvod: „Pamatuju si na ples, který jsem prožil se svojí ženou. Ale to bylo zapeklité, protože jsem musel zároveň moderovat a tančit. Od té doby jsem se ženou na ples nikdy nevyrazil. Když mě ale Iveta Lutovská přemluví, budu i tančit,“ prohlásil potutelně.
Jméno Ivety Lutovské samozřejmě nevysypal z klobouku jen tak náhodně: Ples moderovala spolu s ním.
I po nespočetných letech zkušeností ale přiznává, že má pořád trochu nervozitu a trému: „Je tam lehké chvění. Kdybych byl úplně v klidu, tak to není dobrá známka,“ přiznal.
Nervozita samozřejmě není na místě, Čenský moderuje skvěle a s noblesou, ale jen tak se zbavit trémy se samozřejmě řekne daleko snadněji, než udělá. A herec rovnou přidal do placu i historku o tom, jak se může moderování nepovést:
„Jsem velmi špatný na jména. Jednoho generálního ředitele jsem představil pouze jako inženýra Jana. Až posléze jsem si vzpomněl na příjmení,“ prozradil se smíchem svůj největší trapas.
Na dlouhé vysedávání a pařbu na mejdanu poté, co si odbude práci, ho ale moc neužije: „Já nebydlím v Praze a nemám kočího, takže se musím dostat domů. Jakmile skončí mé povinnosti, tak většinou prchám po anglicku,“ zakončil.