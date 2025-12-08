Vědci kritizují záměr vlády snížit pro příští rok částku na výzkum o 790 mil. Kč
8. 12. 2025 – 18:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Některé vědecké organizace kritizují záměr vlády snížit pro příští rok o 790 milionů korun peníze na výzkum.
Například Grantová agentura ČR přijde o 160 milionů korun. Snížení částky na vědu a výzkum není podle vědců efektivními škrty. Informovali o tom v tiskové zprávě.
"Rozhodnutí vlády šetřit na úkor vědy se nám vymstí a pozastaví se slibný vzestup prestiže naší dobře nastartované vědy v zemích, ke kterým vzhlížíme jako ke svým vzorům. Krácení už tak nedostatečného rozpočtu grantových agentur, Akademie věd ČR a ministerstva školství není dobrým krokem a je neuvážené," uvedl ředitel Biologického centra Akademie věd ČR Libor Grubhoffer. Dodal, že financování českého výzkumu je dlouhodobě pod průměrem EU.
"Zcela vážně hrozí, že se nám nepodaří udržet mezinárodní charakter naší vědy, budou nám odcházet naši zahraniční kolegové a mladé talenty, nebudeme moct přijímat nové kolegy přicházející z USA a dalších zemí a dojde i k citelnému oslabení regionálních inovací. Je důležité, aby si tuto skutečnost uvědomili zákonodárci i veřejnost: česká věda je v ohrožení a je naší povinností udržet ji pro budoucnost naší země a celého civilizovaného světa," řekl Grubhoffer.
Grantová agentura ČR (GA ČR) je státní instituce, která každoročně rozděluje miliardy korun na základní výzkum. Odhadovaný rozpočet agentury pro příští rok je 4,8 miliardy korun. "Kdyby letošní rozpočet GA ČR odpovídal kupní síle roku 2017, měl by být o přibližně 1,7 miliardy korun vyšší," uvedl za agenturu Vojtěch Janů. Rozpočet GA ČR v roce 2017 byl 4,2 miliardy korun.