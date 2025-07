Jak vypadá žena s největšími rty na světě? A kolik stály?

29. 7. 2025 – 12:34 | Zpravodajství | Alex Vávra

Andrea Ivanova, sedmadvacetiletá influencerka z Bulharska, je ztělesněním posedlosti fyzickým vzhledem. Od roku 2018 se rozhodla kompletně změnit svou tvář – a jak sama říká, přirozená krása ji nudí. Jejím cílem je vypadat jako živá panenka Bratz. Cesta k tomuto cíli ale není jen finančně náročná, ale především extrémní a nebezpečná. Andrea utratila přes 600 000 korun pouze za výplně rtů. Počet injekcí, které absolvovala, už dávno překročil běžné hranice. K tomu přidala desítky dalších zákroků: formování brady, její zvětšení a prodloužení, modelaci čelistí, úpravu lícních kostí a další změny obličeje. Do roku 2022 už měla za sebou 32 kosmetických procedur a v nejbližší době se nechystá zpomalit. Naopak – plánuje více zákroků v jeden den, protože, jak sama říká, jí to dělá dobře.

„Líbí se mi přehnané věci – obrovské rty, obličej plný výplní, výrazné a výstřední líčení. Nemám ráda nudný, obyčejný vzhled,“ říká bez obalu. A i když lékaři bijí na poplach a upozorňují ji na možné komplikace, včetně nekrózy tkáně, Andrea tvrdohlavě pokračuje dál. „Můj doktor se bál aplikovat další kyselinu hyaluronovou, ale já chtěla víc. A nepřestanu.“

Vedle fyzických následků – bolesti v obličeji, napětí v kůži, problémů s mimikou – přiznává i dopad na osobní život. „Můj milostný život neexistuje, ale nelituji toho,“ přiznává. Dává přednost vzhledu, který jí přináší pozornost, nad běžné vztahy. „Přirozenost je nuda,“ tvrdí s ledovým klidem. „Chci být jiná. Chci být nepřehlédnutelná.“

Implantát, který vypadl z těla: když se plastika zvrtne

Pokud si ale myslíte, že Andrea Ivanova je extrémem, pak příběh britské modelky Chelsea Robinson posouvá hranici ještě dál. Tato žena z Londýna utratila přes 3,2 milionu korun za nejrůznější kosmetické zákroky – od zvětšení prsou po úpravy nosu. V roce 2019 se vydala do Dominikánské republiky, aby si nechala udělat implantáty hýždí.

Po návratu do Anglie a po relativním zotavení se vrátila k pravidelnému cvičení v posilovně. Tam ale zažila šok, který by mnohé odradil navždy. „Noha mi začala brnět a cítila jsem, jak něco vyklouzlo. Můj implantát visel venku,“ popsala děsivý zážitek v rozhovoru s televizní osobností Olivií Attwood v pořadu Olivia Attwood: The Price of Perfection. Zásah lékařů byl nevyhnutelný. Robinson musela podstoupit náročnou a velmi drahou korekci. Celkem ji následné opravy vyšly na víc než 1,95 milionu korun. Přesto vše bere s nadhledem – a v plastických operacích neplánuje přestat.

Chirurgie jako nový standard krásy – nebo cesta do propasti?

Z příběhů Ivanové a Robinson jasně vyplývá, že posedlost estetickými zákroky přestává být okrajovým fenoménem. Sociální sítě, filtry, idealizovaná krása a algoritmy, které zvýhodňují šokující obsah, vytvářejí prostředí, v němž se extrém stává normou. Přirozený vzhled je často vnímán jako nedostatek snahy, zatímco plastický zásah jako známka osobní iniciativy a úspěchu. Lékaři a psychologové ale varují: časté a nadměrné zákroky mohou vést nejen k fyzickým deformacím a zdravotním problémům, ale i k závažným psychickým potížím – od závislosti na operacích po poruchy sebevnímání a identity.

Přesto má mnoho těchto lidí pocit, že jim společnost do jejich rozhodnutí nemá co mluvit. „Je to moje tělo, moje volba,“ zní často jejich odpověď na jakoukoli kritiku. A skutečně – kde končí osobní svoboda a začíná sebedestrukce? Má veřejnost právo zasahovat, nebo bychom měli mlčky přihlížet, jak se lidské obličeje mění v extrémní karikatury? Jsou podobné případy důkazem odvahy a individuality, nebo varovným mementem, kam až je člověk schopen zajít kvůli ideálu, který s realitou nemá nic společného? Odpověď zůstává otevřená. Jisté ale je, že posedlost dokonalostí dnes čím dál častěji končí pod skalpelem – a ne vždy dobře.