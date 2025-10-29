Vlastní rodinu nemá, sám ale nezůstal. Legendární Jiří Lábus hlásí životní změnu
29. 10. 2025 – 7:40 | Magazín | Jiří Rilke
Veleslavný herec rodinu nezaložil, což ale neznamená, že by na stará kolena trpěl samotou.
V naší zemi bychom našli jen málo diváků, posluchačů a všeobecně lidí, kteří by neznali jméno Jiří Lábus. Slavný herec se nesmazatelně zapsal do paměti celých generací a místo v síni slávy českého divadelního a filmového umění má naprosto jisté.
Pomyslnou pochodeň po něm ale nepřevezme žádný vlastní dědic: Osudová láska Jiřího totiž nikdy nepotkala a vlastní rodinu tak nezaložil.
Téměř otcovskou roli si ale může užít i tak: Stal se kmotrem dvojčat Mariany a Vojty Udatných.
„Oba se dali na herectví a ve filmu hrají děti mé filmové dcery, kterou ztvárňuje Lucie Polišenská. Jsem tedy jejich filmový dědeček. Znám je od malička a každý rok s jejich rodinou jezdím na dovolenou. Většinou do Řecka. Chystáme se i letos. To mám rád,“ prozradil Lábus Blesku.
Dvojčata mají v oblibě i Lábusovu starší tvorbu a například nedají dopustit na legendární seriál Arabela. Vojta prý jednou přinesl na natáčení i repliku ikonického Rumburakova prstenu: „Ten prsten není původní, ale je to dokonalá maketa prstenu z Arabely, kterou vyrobil jeden šikovný šperkař z Jablonce. A udělal ji opravdu precizně,“ pochválil herec.
„Vojta Arabelu už jako dítě miloval, a tak mu tenhle prsten udělal velkou radost. Když ho přinesl na natáčení, byli z toho všichni kolegové nadšení a prsten koloval z ruky do ruky. Všichni si ho zkoušeli a blbli s ním,“ dodal.
Vypadá to, že mu kmotřenci dělají radost a on jim jakbysmet. A tak to má být.