Jak si navrhnout kuchyň snů, ze které budete opravdu nadšení?
19. 8. 2025 – 14:15 | Magazín | Žanet Ka
Příliš úzký průchod, skříňky narážející do sebe, nedostatek zásuvek… kuchyňských pastí je víc než dost. Přitom stačí držet se několika chytrých pravidel a i malá kuchyň dokáže nabídnout pohodlí a šarm.
Kuchyň je právem nazývána srdcem domova. Tady se vaří dobroty, co provoní celou domácnost, tady se s hrnkem ranní kávy plánuje den a tady se při nedělní večeři řeší radosti i starosti. Možná právě proto je navrhování kuchyně tak citlivou disciplínou. Nestačí jen vybrat hezká dvířka a lesklou pracovní desku. Pokud se podcení praktičnost, promění se krásný prostor v minové pole drobných každodenních nepříjemností. A ty dokážou radost z nového bydlení rychle zkalit.
Kde se chybuje nejčastěji
Jedna z nejčastějších pastí číhá na majitele menších kuchyní. Touha nacpat na malou plochu velký dřez, sporák s pěti hořáky a ještě kávovar se snadno změní v přeplněný prostor, kde nezbyde ani decimetr na krájení cibule. Mnohem lepší službu tu udělá úzký dřez, dvouplotýnková varná deska a k tomu solidní pracovní plocha.
Další zrádnou chybou je úzký průchod. Pokud se mezi linkou a stolem sotva protáhnete, každé otevření dvířek se stane malou akrobacií. Přitom stačí myslet na základní pravidlo: ideální průchod má mít metr až metr dvacet. Když to prostor nedovolí, lze ubrat na šířce stolu nebo zvolit subtilnější židle.
Velmi podceňované je i osvětlení. Jeden lustr uprostřed místnosti možná stačí na orientaci, ale při krájení zeleniny se pracovní deska utopí ve stínu horních skříněk. Přitom pár bodovek nebo LED pásků dokáže zázraky- kuchyň okamžitě získá jinou tvář a vy komfort při práci.
A pak je tu digestoř. Vypadá jako zbytečný detail, ale pokud chybí, mastnota a pachy se usadí všude- od záclon až po horní police. Totéž platí pro úložné prostory: bez vysokých skříní skončí všechen porcelán, kořenky i mixér na pracovní desce. A původně vysněná minimalistická linka se rychle změní v chaos.
Zákon pracovního trojúhelníku
Možná jste už slyšeli o „pracovním trojúhelníku“. Jde o jednoduchý, ale geniální princip, který využívají všichni designéři: lednice, sporák a dřez by měly být uspořádány tak, aby mezi sebou tvořily rovnostranný trojúhelník. Pokud jsou od sebe vzdáleny 120 až 270 centimetrů, kuchyň funguje plynule a vy ušetříte desítky kroků denně. Kdo má možnost se tímto pravidlem řídit ví, že vaření najednou působí přirozeně a bez zbytečných záseků.
Co si pohlídat při návrhu
Pracovní deska by měla mít hloubku alespoň 60 cm a mezi sporákem a dřezem je dobré ponechat 60 až 90 cm místa. Výška pracovní plochy by měla odpovídat vaší postavě- drobnější lidé ocení 75-81 cm, vyšší zase až kolem metru. I takové detaily rozhodují o tom, zda budete při práci pohodlně stát, nebo se krčit.
Dřez je lepší neumisťovat do rohu, špatně se pak k němu přistupuje. A pokud máte rádi technologie, myslete dopředu i na zásuvky. Spotřebičů stále přibývá a nic nenaštve víc než věčně přetížená rozdvojka.
A co barové pulty? Ty působí efektně na fotkách, ale pokud máte zároveň jídelní stůl, často zaberou jen cenné místo. Možná stojí za to promyslet, zda se raději nehodí rozšířit pracovní plochu.
Pomocníkem při plánování mohou být online vizualizace. Například zde. V několika krocích si sami sestavíte kuchyň a vyzkoušíte různé varianty uspořádání.
Kuchyň je investice, která má sloužit desítky let. Proto se vyplatí nespěchat a promyslet ji do posledního detailu. Nejde jen o estetiku, ale o každodenní pohodlí. Kuchyně, kde je dost místa na pohyb, světlo dopadá přesně tam, kde má, a pracovní plocha je po ruce, dokáže proměnit vaření v radost a domov v místo, kam se budete rádi vracet.