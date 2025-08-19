Dnes je úterý 19. srpna 2025., Svátek má Ludvík
19. 8. 2025 – 13:10 | Zprávy | Anna Pecena

Slevové cunami v Kauflandu budí pozdvižení
Kaufland | zdroj: AI DALL-e
Tento týden přináší Kaufland nabídku tak šílenou, že i vaši peněženku při pohledu na cenu napadne: „To snad není možné!“ Od levného pečiva až po kávu, která vám nekontrolovaně rozjedou ráno – přečtěte si, co všechno stojí za to a co vás možná dorazí (ale hlavně potěší).

Pevný základ domácí ekonomiky – základní potraviny za bezprecedentní ceny

Kdy jste naposledy viděli brambory za 7,70 Kč? Tento týden si je domů odnesete za cenu nižší než porce fast-foodové hranolky. A to je teprve začátek. Jogurt – 9,90 Kč, bageta – 19,90 Kč, tavený sýr 37,90 Kč… A to nemluvíme o cukru za 17,90 Kč nebo těstovinách za parádních 19,90 Kč. Levně, chutně a s pocitem, že jste šťastným vítězem cenových bitev.

Sladká i slaná jízda – od vína až po večerní relax

Hrozny vás nalákají cenou 26,90 Kč a kyselé okurky stejné slevy dokreslí vaše grilování či domácí párty. Světlé pivo si můžete dopřát za 14,90 Kč, minerální voda za 11,90 Kč – ideální chladicí kombinace na horké srpnové dny.

Na ten pravý večer? Rum za 104,90 Kč, který zahřeje nejen tělo, ale i pocit, že jste chytrý spotřebitel. A jako bonus: energetický nápoj za 12,90 Kč – pro každou pohotovostní situaci v kapse.

Luxusní položky, kterými slevy šlehají

Káva na celý týden? Cena 367,90 Kč možná nezní jako ultralevná, ale vzhledem k běžným cenám jde o štědrou nabídku – ideál pro milovníky ranních shot spojovacích center. Pomazánkové máslo za 21,90 Kč je pak jednoduchý způsob, jak rodinná snídaně vyšvihne návštěvu supermarketu až do legální závislosti na skvělých cenách.

Domácnost šetří – kvalita i pro čisticí arsenál

Nechcete investovat jen do jídla? Kaufland nezklamal ani v oddělení pro úklid. Tekutý prací prostředek za 89,90 Kč — to není jen čisticí prostředek, ale výzva ke splnění vašeho „gramiště úspory“. A olej za 36,90 Kč sladkou tečkou na závěr – vařte, pečte, smažte bez výčitek z peněženky.

Shrnutí:

Tento týden (20.–26. srpna 2025) vás Kaufland doslova zavalí nejlevnějšími ikonickými produkty – od základních potravin přes nápoje až po drogerii. Jestli máte rádi pocit, že jste chytrým nákupčím, teď je váš čas. A mezi námi – kdo by odolal bramborám za méně než osminu piva?

