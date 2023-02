Jak se dodavatelům energií v minulém roce dařilo?

Rok 2022 byl pro energetický trh turbulentní a ve znamení změn nastartovaných už na podzim roku předchozího. Trh čelil mnoha výzvám od přerušení dodávek plynu z Ruska, přes výrazný růst cen energií, krach některých dodavatelů, až po vládní nařízení o stropaci cen. Na srovnam.cz jsme se podívali na to, jak se dodavatelům energií za celou tu dobu dařilo.

Pojďme se podívat, jak moc zákazníci dodavatele měnili. Z dat OTE (operátor trhu) vyplývá, že od krize, která začala od října 2021, až do konce roku 2022 změnilo celkem dodavatele 1 425 829 zákazníků, z toho 912 085 to bylo u elektřiny a celkem 513 744 u plynu. Nejvíce se těchto změn uskutečnilo v posledním čtvrtletí 2021 a prvním čtvrtletí 2022, kdy svého dodavatele plynu a elektřiny změnilo 1 171 584 zákazníků. Tyto změny se týkaly především zákazníků, kteří přešli do tzv. režimu DPI (dodavatele poslední instance)

Zajímalo nás, k jakým dodavatelům přecházeli zákazníci v tomto hektickém období nejvíce. Výsledky našeho zkoumání, které jsme opřeli o zmíněné statistiky na OTE, uvádíme v tabulce níže.

Dodavatele energií jsme srovnali dle navýšení počtu odběrných míst v období od počátku turbulentních změn na trhu energií, tj. od října 2021 až do konce loňského roku. S cílem usnadnit vám orientaci mezi dodavateli energií, jsme do srovnání zahrnuli jen top 12 firem, které domácnostem dodávají plyn i elektřinu a zároveň mají více než 15 000 odběrných míst na každé z komodit.

zdroj: OTE a.s.

Je patrné, že největší přírůstek zákazníků získali tradiční regionální dodavatelé. K nim totiž automaticky zákazníci přecházejí v případě, že jejich dodavatel zkrachuje a ocitnou se v režimu DPI. Z tabulky je patrné, že velká část zákazníků u regionálních dodavatelů zůstala. Je však také vidět, že nemalá část zákazníků se rozhodla využít nabídky i tzv. nových dodavatelů, z nichž největší podíl získaly MND, Moravské naftové doly.