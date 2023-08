Jihokorejské aerolinky začaly vážit cestující kvůli bezpečnosti letů. Skutečně je to potřeba?

Jihokorejský národní letecký dopravce Korean Air váží od pondělí cestující i s jejich zavazadly. Tohle vládní opatření, které pobouřilo veřejnost, je podle zástupce Korean Air zásadní pro bezpečnost letového provozu. Brzy se přidají další jihokorejské aerolinky.

Jde o vládní nařízení vycházející ze zákonů ministerstva půdy, infrastruktury a dopravy (MOLIT), které co pět let aktualizuje standardy pro hmotnost letadel a zajištění jejich vyváženosti. Jedná se o zásadní opatření pro bezpečnost letů, tvrdí zástupce Korean Air.

Vážení cestujících i s jejich příručními zavazadly začalo na letišti Kimpcho 28. srpna a potrvá do 6. září. Na letišti Inčchon se uskuteční v termínu 8. až 19. září. Opatření vyvolalo pobouření veřejnosti, která se obává o své soukromí. Vážení však není povinné. Docházet k němu má namátkově a každý ho může svobodně odmítnout. Stejně tak nejde o diskriminaci a snahu kohokoli poškodit. Nasbírané údaje totiž mají být anonymní. Opravdu však má nějaký smysl?

„Rozhodně ne,“ řekl pro televizi CNBC Vance Hiderman, ředitel společnosti pro bezpečnost letectví AFuzion. I kdyby cestovalo v malém letadle deset obézních lidí, zásadní rozdíl by to podle něj nepředstavovalo. A velká letadla jsou na to uzpůsobena, dodává. Letadla se mohou přizpůsobit, pokud jde o hmotnost, hustotu vzduchu a další faktory. Bezpečnost není ohrožena ani během ranních letů, kdy cestují spíše obchodníci, kteří mají tendenci vážit více než průměrní cestující. Mnohem větší roli podle něj hraje hmotnost paliva.

Lidé jsou těžší a těžší

Shem Malmquist, instruktor na College of Aeronautics při Florida Institute of Technology, však oponuje, že náhodné vzorky hmotnosti pasažérů jsou dobrý nápad. Podle něj váha nad průměrem u 300 cestujících může mít na bezpečnost letu vliv.

Lidé jsou stále vyšší a žijeme v době rozšířené obezity. Hiderman s tím souhlasil, i když dodal, že se cestující liší v jiných ohledech. „Američané jsou čím dál tím těžší. Stejně tak Číňané, Korejci,“ domnívá se Hiderman. Dodal však, že dnes plní letadla spíše mladší lidé. „Takže to vlastně kompenzuje nárůst hmotnosti průměrného člověka,“ dodal. Jose Silva, docent na australské School of Engineering při RMIT University, se domnívá, že je to příliš citlivé téma. To je podle něj důvod, proč zbytek světa s kroky podobnými jako v Jižní Koreji váhá a raději se spoléhá na normy.

Hmotnost cestujících v letadlech je kontroverzním tématem. Lidé s nadváhou si například stěžují na úzké uličky. Letecký průmysl je navíc jediný, který nezvětšil pro obézní lidi sedadla. Pasažéry již ale od letošního května do června vážil novozélandský dopravce Air New Zealand a v minulosti se k tomu uchýlila finská letecká společnost Finnair a havajská Hawaiian Air.

Hiderman se domnívá, že vzhledem k ožehavosti tohoto tématu aerolinky v USA vážit cestující nejspíše nebudou. A v Evropě se řídí předpisy Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA). „V Evropě jsou trochu přísnější, pokud jde o práva na soukromí,“ řekl Hiderman. EASA zvážila téměř 23 tisíc osob v letech 2008 až 2009. Průměrná hmotnost cestujících se zvýšila podle výsledků o tři až pět kilogramů.

Loni byl od roku 2009 zaznamenán další, leč mírný nárůst průměrné hmotnosti pasažérů. Podle jedné studie z roku 2019 publikované v Journal of Transport & Health mohou mít státy s vyšší mírou obezity časem podhodnocené bezpečnostní normy.