Své domovy v Pásmu Gazy kvůli izraelským útokům opustilo podle OSN přes 423 000 lidí. Izrael na úzké pásmo, v němž žije kolem 2,3 milionu Palestinců, útočí v odvetě za víkendové masakry ozbrojenců z Hamásu, které připravily o život na 1300 lidí. Izraelské ostřelování a nálety na Pásmo Gazy, odkud radikálové z palestinského hnutí Hamás útočili, o život připravily více než 1500 Palestinců, včetně 500 dětí. Zraněno bylo přes 6600 lidí.

Světová zdravotnická organizace (WHO) uvedla, že od soboty, kdy Izrael zahájil odvetné údery, zaznamenala 34 útoků zaměřených na poskytování zdravotní péče v Pásmu Gazy. Jedenáct zdravotníků ve službě bylo zabito a 16 zraněno. Organizace dále konstatovala, že přístup zdravotnických týmů v terénu ztěžuje poškozená infrastruktura. Oznámila poškození 19 zdravotnických zařízení a 20 sanitek.

OSN ve čtvrtek vyhlásila humanitární výzvu na pomoc obyvatelům Pásma Gazy Západního břehu Jordánu ve výši 294 milionů dolarů (6,9 miliardy korun). Výzva je určena na pomoc více než 1,2 milionu lidí, uvedla OSN.

Hamás na dnešek, kdy se konají tradiční páteční muslimské modlitby, vyzval islámský a arabský svět k masovým shromážděním na podporu jeho boje proti Izraeli.

Do Izraele by měli dnes přiletět americký ministr obrany Lloyd Austin a ministři zahraničí Kanady, Německa a Itálie Mélanie Jolyová, Annalena Baerbocková a Antonio Tajani. Dorazit tam má také předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová.

O izraelsko-palestinském konfliktu na své zahraniční cestě jedná íránský ministr zahraničí Hosejn Amírabdolláhján. K médiím už promluvil v Bejrútu, je očekáván v Sýrii či Iráku.

V Praze přistály další dva repatriační lety z Izraele, přivezly 66 Čechů

Na vojenském letišti v pražských Kbelích dnes přistály čtvrtý a pátý repatriační let s Čechy, kteří uvízli v Izraeli po sobotních teroristických útocích palestinských radikálů. Vyplývá to z informací serveru globe.adsbexchange.com, na kterém je možné sledovat leteckou dopravu. Na palubě obou letů bylo dohromady 66 českých občanů. Do Izraele letí ještě jeden takový let, celkem jich tedy bude šest. Z Izraele se do Česka repatriačními lety vrátilo zatím zhruba 180 občanů.

Zhruba půlhodinu po půlnoci přistál menší armádní Airbus se 43 českými občany, kolem 4:20 SELČ dosedlo armádní letadlo CASA s dalšími 23 lidmi a také velkým dobrmanem, kterého měl s sebou jeden z pasažérů. Počty Čechů na palubě ČTK sdělil mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. „Všechny Čechy, kteří se do dnešního dne nahlásili ambasádě s žádostí o repatriaci, dostaneme domů,“ napsalo ve čtvrtek pozdě večer ministerstvo zahraničí na sociální síti X.

Šestý let obstarává Airbus, který do Prahy přiletěl půlhodinu po půlnoci. Do Izraele stejně jako některé z předchozích repatriačních letů přepravuje Izraelce, kteří se vracejí domů z humanitárních a rodinných důvodů nebo kvůli tomu, že obdrželi povolávací rozkaz od armády.

Prvním letem v noci na středu s ministrem zahraničí Janem Lipavským (Piráti) dorazilo do Česka z Izraele 34 Čechů. V dalších dvou speciálech v noci na čtvrtek a ve čtvrtek odpoledne přiletělo vždy zhruba 40 českých občanů.

Spolu s letadlem CASA se zhruba 60 místy létá do Izraele armádní letoun Airbus s menší kapacitou přes 40 míst. Airbus s větší kapacitou zhruba 100 míst, který původně vláda chtěla pro evakuaci Čechů využít, má poruchu.