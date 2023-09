Jak potlačit nepříjemné příznaky pásmové nemoci po dlouhých letech?

Pásmovou nemoc, která umí pěkně znepříjemnit dovolenou, zná většina lidí cestujících letadlem do vzdálených destinací. Každý má svůj vlastní způsob, jak příznaky této poruchy spánku zmírnit. Na univerzální řešení teď ale upozornili vědci.

Pásmová nemoc (anglicky jet lag) je porucha spánku během dlouhých letů, během nichž je rychle překonáno několik časových pásem (nejméně dvě až pět). Při cestách na východ nemůže člověk usnout, při cestách na západ se naopak dříve budí. Často se dostavují i nepříjemné příznaky jako únava, dezorientace, bolesti hlavy a svalů, podrážděnost, dehydratace a nechutenství, poruchy koncentrace, mravenčení v končetinách a další. U starších lidí bývají příznaky u cestování na východ horší.

Tento stav, stejně jako v případě dalších problémů se spánkem, řeší každý člověk po svém. Nová studie, na niž upozornil server Euronews, však nabízí univerzální řešení, které funguje u všech stejně a pomůže jeho příznaky zmírnit.

Pásmová nemoc vzniká narušením vrozených biologických hodin nazývaných cirkadiánní rytmus („orgánové hodiny“). Stává se to například u Američanů, kteří přicestují do Velké Británie, nebo když Češi dorazí do Japonska. Náš organismus má ale více hodin, a ty reagují na různé signály. Náš mozek například reaguje na sluneční světlo. Periferní orgány (žaludek či játra) mají vlastní hodiny, které reagují na dobu našeho stravování. O tom, jak se tyto systémy vzájemně ovlivňují a synchronizují, se ale ví málo.

Starejte se správně o žaludek

Souvislosti hledali v novém výzkumu američtí vědci ze Severozápadní univerzity a z výzkumného ústavu Santa Fe Institute. Autorka práce Yitong Huangová vysvětlila, že většina dřívějších studií se zaměřovala jen na jeden signál či hodiny. „V našem chápání synchronizace vícero tělesných hodin při konfliktních časových podnětech zůstávají výrazné mezery,“ řekla Huangová. Experti sestavili matematický rámec, aby znovu vytvořili komplexní souhru mezi systémy našeho těla.

Počítačový model popsaný v časopise Chaos jim pomohl určit, co příznaky pásmové nemoci zhoršuje, a co naopak zmírňuje. Zjistili, že je zhoršuje proces stárnutí, tedy slábnoucí signály mezi cirkadiánními hodinami a snižující se citlivost na světlo.

Nejlepší způsob aklimatizace je podle studie prioritní péče o žaludek. „Překonat pásmovou nemoc v novém časovém pásmu můžete velkým jídlem brzy ráno,“ vysvětlila Huangová. Neustále odkládání jídla či stravování v noci je chybou, která může vést k nesouladu.

Brzké velké jídlo přitom doporučuje tři dny po sobě. Dalším dobrým tipem na zmírnění pásmové nemoci je procházka na slunci v brzkých hodinách. Ze studie ovšem vyplývá, že s věkem budou stále méně efektivní i tyto návyky.

Práce vědců je teprve na začátku. Nyní se oba spolupracující týmy zaměřují na faktory, díky nimž jsou naše vnitřní hodiny odolnější. Na základě výsledků chtějí přijít s doporučeními, která by pomohla vzniku pásmové nemoci úplně zabránit.