Brusel zahájil vyšetřování Red Bullu, podezřívá jej z omezování konkurentů
13. 11. 2025 – 16:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropská komise (EK) zahájila antimonopolní vyšetřování rakouského výrobce energetických nápojů Red Bull.
Komise, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, prověří podezření, že se společnost mohla dopustit zneužití dominantního postavení na trhu a omezování hospodářské soutěže. Zahájení vyšetřování nutně nepředjímá, že se podezření potvrdí, uvedla dnes komise.
Brusel má podezření, že Red Bull v celém Evropském hospodářského prostoru uplatňuje ucelenou strategii s cílem omezit konkurenci. Konkrétně jde o to, že energetický nápoj této značky se prodává v nádobách o objemu 250 mililitrů a strategie měla omezit konkurenty, kteří prodávají nápoje v nádobách, které tento objem přesahují. Mělo se tak dít v supermarketech a na čerpacích stanicích.
"Chceme zjistit, zda tyto praktiky nevedou k udržování vysokých cen a k omezování výběru energetických nápojů pro spotřebitele," řekla k tomu místopředsedkyně EK Teresa Riberaová. Vyšetřování je podle ní součástí prosazování pravidel na potravinářském trhu ve prospěch spotřebitelů.
"Strategie společnosti Red Bull byla údajně zaměřena hlavně na energetické nápoje prodávané nejbližším konkurentem," uvedla unijní exekutiva. Neupřesnila však, o kterou konkurenční společnost nebo o který výrobek jde. "Komise se obává, že Red Bull mohl tuto strategii uplatňovat přinejmenším v Nizozemsku, kde tato společnost zřejmě zaujímá dominantní postavení na vnitrostátním trhu velkoobchodních dodávek značkových energetických nápojů," dodala EK.
Unijní exekutiva Red Bull podezřívá, že v Nizozemsku mohl platit supermarketům a čerpacím stanicím, aby konkurenční nápoje prodávané v nádobách větších než 250 mililitrů vyřadily z prodeje, případně je jinak znevýhodnily, například přesunem na méně viditelné místo v prodejně.
V případě prokázání porušení antimonopolní legislativy může EK společnostem vyměřit pokutu až do výše odpovídající deseti procentům jejich globálního ročního obratu. Red Bull tržby loni celosvětově zvýšil o devět procent na 10,6 miliardy eur (256,4 miliardy Kč).
Red Bull vlastní ze 49 procent Mark Mateschitz, syn zakladatele Dietricha Mateschitze, a z 51 procent thajská rodina Yoovidhyaových, od níž pochází recept na hlavní produkt firmy. Společnost loni pokračovala v rozšiřování investic do sportu a koupila většinový podíl v silničním cyklistickém týmu BORA-Hansgrohe. Nizozemský pilot Max Verstappen loni získal titul ve formuli 1 pro tým Red Bull Racing potřetí za sebou. Společnost kromě toho vlastní fotbalové kluby v Německu, USA a Brazílii.