Dnes je čtvrtek 26. února 2026., Svátek má Dorota
Počasí dnes 7°C Polojasno

Jak Kraus opět v ráží: Ostré rýpance tentokrát schytala Veronica Biasiol

26. 2. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková

Jak Kraus opět v ráží: Ostré rýpance tentokrát schytala Veronica Biasiol
zdroj: Profimedia.cz
Sledovat v Google Zprávách

Slavný moderátor si nebral servítky zhruba tak, jak už jsme u něj zvyklí, a na známé influencerce nenechal nit suchou.

Známý moderátor Jan Kraus má personu prakticky vystavěnou na tom, že budí vášně a nebojí se se svými slavnými hosty pracovat i trochu ostřejším způsobem. Jedni ho za to kritizují, druzí v tom vidí jeho nezaměnitelné kouzlo.

A o tom, že přístup funguje, není potřeba debatovat: Skutečnost, že se Krausova show dlouhá léta bez problémů drží v popředí zájmu, je toho jasným důkazem.

Krausův nabroušený jazyk nyní zažila i influencerka Veronica Biasiol (vlastním neuměleckým jménem Veronika Horáková).

Mohlo by vás zajímat

Kráska přinesla dárek Krausově manželce: Vlastní parfém Prettyligo. Moderátor ho okamžitě ponížil: „To není pro mě? Tak jí to dejte, až ji potkáte,“ ušklíbil se, přivoněl si a dodal: „Děkuju moc za Ivanku, to ode mě dostává daleko lepší.“

Řeč vcelku očekávatelně přišla i na Veroničin vztah, který před nedávnem způsobil na české společenské scéně menší vzruch: Brunetka se totiž dala dohromady s Matějem Dejdarem, synem slavného herce a dabéra Martina Dejdara.

„Veronico, vy jste šťastně zadaná. Vy jste teď s mladým Dejdarem, ne?“ začal Kraus.

„No, tak hodně štěstí,“ dodal s jedovatou ironií.

Veronika je nicméně na podobné komentáře zvyklá a vztah s Dejdarem je zatím, zdá se, vzdor zlým jazykům v nejlepším pořádku. Nenechala se nijak rozhodit ani u Krause, však musela vědět, do čeho jde, už když přijímala pozvánku. Dekorum nicméně zachovat Veronika dovede, to se musí nechat.

Tagy:
kritika vtip kraus influencer
Zdroje:
Extra.cz, Show Jana Krause
Profilový obrázek
Jana Strážníková
Sarkastická, rychlá a vždy o krok napřed – tak by své tempo popsala Jana Strážníková, novinářka, která už téměř deset let loví drby, trendy a nečekané momenty v životě slavných. Psaní o celebritách pro ni není jen bulvár – je to způsob, jak vystihnout dobu a náladu společnosti. Ve volném čase ráda uniká od chaosu světa celebrit – chodí do lesa, čte horory a tajně sbírá staré výtisky časopisů Bravo.

Předchozí článek

Obhájce trofeje Paris St. Germain vyřadil v Lize mistrů Monako,stačila mu remíza

Následující článek

Hillary Clintonová dnes bude před členy Kongresu vypovídat o Epsteinovi

Nejnovější články