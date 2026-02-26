Jak Kraus opět v ráží: Ostré rýpance tentokrát schytala Veronica Biasiol
26. 2. 2026 – 6:00 | Magazín | Jana Strážníková
Slavný moderátor si nebral servítky zhruba tak, jak už jsme u něj zvyklí, a na známé influencerce nenechal nit suchou.
Známý moderátor Jan Kraus má personu prakticky vystavěnou na tom, že budí vášně a nebojí se se svými slavnými hosty pracovat i trochu ostřejším způsobem. Jedni ho za to kritizují, druzí v tom vidí jeho nezaměnitelné kouzlo.
A o tom, že přístup funguje, není potřeba debatovat: Skutečnost, že se Krausova show dlouhá léta bez problémů drží v popředí zájmu, je toho jasným důkazem.
Krausův nabroušený jazyk nyní zažila i influencerka Veronica Biasiol (vlastním neuměleckým jménem Veronika Horáková).
Kráska přinesla dárek Krausově manželce: Vlastní parfém Prettyligo. Moderátor ho okamžitě ponížil: „To není pro mě? Tak jí to dejte, až ji potkáte,“ ušklíbil se, přivoněl si a dodal: „Děkuju moc za Ivanku, to ode mě dostává daleko lepší.“
Řeč vcelku očekávatelně přišla i na Veroničin vztah, který před nedávnem způsobil na české společenské scéně menší vzruch: Brunetka se totiž dala dohromady s Matějem Dejdarem, synem slavného herce a dabéra Martina Dejdara.
„Veronico, vy jste šťastně zadaná. Vy jste teď s mladým Dejdarem, ne?“ začal Kraus.
„No, tak hodně štěstí,“ dodal s jedovatou ironií.
Veronika je nicméně na podobné komentáře zvyklá a vztah s Dejdarem je zatím, zdá se, vzdor zlým jazykům v nejlepším pořádku. Nenechala se nijak rozhodit ani u Krause, však musela vědět, do čeho jde, už když přijímala pozvánku. Dekorum nicméně zachovat Veronika dovede, to se musí nechat.