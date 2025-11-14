Štefan Margita přiznal, že byl u kartářky! Reakce Jana Krause byla k nezaplacení
14. 11. 2025 – 11:31 | Magazín | Jiří Rilke
Hvězdný zpěvák neohrnuje nos nad mírnou ezoterikou a drobným okultismem.
Slavný zpěvák Štefan Margita zavítal do populární talk Show Jana Krause. Popovídal si o svých plánech, práci, životě... A přiznal se k lehkému koketování s ezoterikou.
Margita chystá velkolepou show, kde si trochu hořkosladce zazpívá také po boku své zesnulé lásky Hanky Zagorové, která ožije díky technologiím jako hologram.
A právě to mu prý správně předpověděla kartářka: „Byl jsem u kartářky. Mám svou. Monika Absolonová mi ji dohodila,“ prozradil slavný pevěc.
Absolonová k ní už prý chodí pět let.
„Bylo to velice zajímavé, kartářka mi řekla, ať na něco myslím, a ona se na to podívá. Udělal jsem tři hromádky a ona uvedla, že tam vidí velký koncert. Tak jsem řekl, ano, je to velký koncert,“ popisoval Margita čistou magii.
Správně prý předpověděla i plány s hologramem: „Dodala, že tam stále vidí Hanku. Řekl jsem, že tam bude Hanka jako hologram. Uvedla, že to pro mě bude velmi těžké, ale publikum mi pomůže,“ dodal.
Moderátor Jan Kraus se nenechal rozhodit: „Ona určitě mluvila s Monikou těsně předtím,“ reagoval se skeptickým smíchem.
Pokud nedojde k žádným komplikacím, chystaný obří koncert v O2 areně proběhne 15. 5. 2026.