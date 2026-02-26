Dnes je čtvrtek 26. února 2026., Svátek má Dorota
26. 2. 2026 – 6:12 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Hillary Clintonová dnes bude před členy Kongresu vypovídat o Epsteinovi
Hillary Clinton zdroj: Profimedia
Bývalá americká ministryně zahraničí a kandidátka na prezidentku Hillary Clintonová dnes bude svědčit o vztazích se sexuálním predátorem a finančníkem Jeffreyem Epsteinem před výborem pro dohled Sněmovny reprezentantů.

Slyšení se bude konat za zavřenými dveřmi, přestože si Clintonová přála před členy Kongresu vypovídat veřejně a před zapnutými kamerami. Republikánský předseda výboru pro dohled James Comer jí to odmítl umožnit.

V pátek před sněmovním výborem v souvislosti s případem stane také manžel Clintonové, bývalý demokratický prezident Bill Clinton. Obě slyšení se netradičně neuskuteční v sídle Kongresu ve Washingtonu, ale ve městě Chappaqua ve státě New York, kde manželský pár žije.

O předvolání Clintonových se zasadil Comer. Manželskému páru hrozil obviněním z pohrdání Kongresem, pokud nebudou vypovídat před výborem, který Epsteinův případ a jeho síť kontaktů vyšetřuje. Clintonovi nakonec s poskytnutím výpovědi souhlasili.

Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně Trumpa či Clintona, ačkoliv tito politici nebyli v souvislosti s jeho zločiny obviněni z žádného protiprávního jednání.

V roce 2019 byl Epstein nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.

