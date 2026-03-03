Evropské akcie kvůli konfliktu na Blízkém východě dál klesají, euro oslabuje
3. 3. 2026 – 10:46 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Evropské akcie zahájily obchodování dalším poklesem kvůli obavám z negativních hospodářských dopadů konfliktu na Blízkém východě.
Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, kolem 10:00 SEČ ztrácel 2,5 procenta a pohyboval se v blízkosti 609 bodů. Pod tlakem zůstává rovněž euro, které vůči dolarů sestoupilo nejníže od 19. ledna. Kolem 10:00 SEČ vykazovala jednotná evropská měna pokles o 0,6 procenta na 1,1625 USD.
Írán od soboty čelí útokům Spojených států a Izraele. Konflikt vedl k prudkému růstu cen ropy a plynu kvůli obavám z narušení dodávek z Blízkého východu. Vysoce postavený činitel íránských revolučních gard v pondělí večer uvedl, že Teherán uzavřel Hormuzský průliv, přes který prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM později tuto informaci podle televize Fox News popřelo. Tankery a další lodě se nicméně Hormuzskému průlivu dál vyhýbají, píše agentura Reuters.
Hlavní ekonom Evropské centrální banky (ECB) Philip Lane v rozhovoru s listem Financial Times (FT) varoval, že vleklý konflikt na Blízkém východě by mohl výrazně zvýšit inflaci a podkopat hospodářský růst v eurozóně.
"Prudký nárůst cen energií zvyšuje tlak na růst inflace, zejména v blízkém období. Takový typ konfliktu mívá negativní dopady na ekonomickou aktivitu," uvedl Lane. "Rozsah dopadů ve střednědobém výhledu závisí na rozsahu a délce trvání konfliktu," dodal.
Frankfurtský akciový index DAX kolem 10:00 SEČ ztrácel téměř tři procenta, sestoupil tak pod hranici 24.000 bodů. Pařížský index CAC 40 a index londýnské burzy FTSE 100 odepisovaly přes dvě procenta.