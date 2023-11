Vytlačili jsme Rusy od Dněpru, hlásí Ukrajinci

Ruské jednotky podle ní už nemohou ostřelovat pravý břeh z minometů. Pokračují ale v palbě se zbraní, které mají delší dostřel.

„Předběžná čísla se mění od tří do osmi kilometrů v závislosti na krajinné povaze levého břehu,“ sdělila Humenjuková.

NEW: Ukrainian officials stated that Ukrainian forces have established bridgeheads on the east (left) bank of #Kherson Obl. & are conducting ground operations aimed at pushing Russian forces out of artillery range of the west bank of the Dnipro River. ⬇️https://t.co/1naVrBYf0f pic.twitter.com/OT7fLCPzpY