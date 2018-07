Izrael pobouřil Araby. Definuje se jako výlučně židovský stát

EU by mohla zavést cla na uhlí, léky a chemické výrobky ze Spojených států. K opatření by přistoupila, pokud americký prezident Donald Trump zavede omezení na dovoz evropských aut do USA, informoval německý list WirtschaftsWoche.

Doba zpoždění v evropské letecké přepravě se v prvním pololetí více než zdvojnásobila, a to zejména kvůli nedostatku kapacit a personálu, nepříznivému počasí a stávkám. Vyplývá to podle Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu z údajů evropské agentury pro řízení letového provozu Eurocontrol.

8:05