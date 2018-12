Islamisty jsme neporazili, v Sýrii zůstáváme, hlásí Francouzi a Britové. Ať bojují jiní, prohlásil Trump

AKTUALITA - Aktuality autor: šar

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek bránil své rozhodnutí o stažení amerických vojáků ze Sýrie. Evropští ani syrští spojenci USA s rozhodnutím nesouhlasí. Rusko se naopak s Trumpem shoduje v tom, že Islámský stát (IS) byl v Sýrii poražen, takže stažení je opodstatněné. List The Washington Post upozornil, že Trump se rozhodl bez hledu na názor ministra obrany Jamese Mattise. Mezi experty se diskutuje o tom, zda nechystá Trump něco podobného v Afghánistánu.

Trump dnes na twitteru napsal, že nepovažuje své rozhodnutí za žádné překvapení. "Usiloval jsem o to roky. Před šesti měsíci, kdy jsem to veřejně chtěl udělat, jsem souhlasil, že zůstaneme déle. Rusko, Írán, Sýrie a další jsou místními nepřáteli ISIS. My jsme svou práci vykonali. Je čas se vrátit domů," napsal Trump s použitím jedné ze zkratek pro Islámský stát. Ve středu Trump řekl, že IS byl v Sýrii poražen.

Mattis podle washingtonského listu Trumpovi bez úspěchu zdůrazňoval, že protiteroristická mise v Sýrii neskončila a že v zemi by vojáci alespoň v menším počtu měli i nadále zůstat. Šéf Pentagonu se údajně Trumpovi snažil vysvětlil, že v případě odchodu vojáků bude v regionu mnohem větší chaos a přinese to i budoucí problémy Spojeným státům.

Francie v reakci na stažení Američanů ohlásila, že hodlá v Sýrii vojensky působit i nadále a že IS byl sice oslaben, avšak je v Sýrii stále přítomen. Ve středu s Trumpem telefonicky hovořil prezident Emmanuel Macron, ale zřejmě se mu nepodařilo to, co v dubnu, kdy přiměl Trumpa odložit stažení s poukazem na rozrůstající se vliv Íránu v celém regionu. Francie je členem mezinárodní koalice, která pod velením USA bojovala proti IS.

Podle britské diplomacie IS v Sýrii zdaleka poražen nebyl. Premiérka Theresa Mayová přiznala, že Londýn s USA o chystaném stažení jednal několik dní.

Zrada, míní SDF

Ruský prezident Vladimir Putin s Trumpem v zásadě souhlasí v tom, že IS je poražen. Přítomnost amerických vojáků v Sýrii ale podle něj není legální a ospravedlňoval ji jedině boj proti IS. Putin také řekl, že pro politické řešení situace v Sýrii, které bude následovat, není přítomnost Američanů nezbytná.

Německý ministr zahraničí Heiko Maas, jehož země je rovněž členem koalice, řekl, že ho náhlý obrat v americké politice překvapil a že Německo v tomto ohledu není samo. IS podle něj ustoupil, ale hrozba stále trvá.

Izrael na stažení USA ze Sýrie bude podle premiéra Benjamina Netanjahua reagovat zvýšenou vojenskou aktivitou proti Íránu v Sýrii. Odchod Američanů podle Izraele znamená, že zanikne překážka pro přísun íránských sil a zbraní do Sýrie, kde Teherán bojuje na straně tamní vlády.

Za zradu spojence Trumpovo rozhodnutí považuje arabsko-kurdská koalice (SDF), kterou USA dosud podporovaly a která se zasloužila o vojenská vítězství proti IS. Podle SDF dal Trump Islámskému státu šanci se přeskupit. "Bude to mít negativní dopad na protiteroristickou kampaň. V oblasti vznikne politické a vojenské vakuum a tamní lidé se ocitnou v kleštích mezi znepřátelenými stranami," uvedla SDF v prohlášení. Podle ní se na východě Sýrie rozpoutá boj.

Turecký ministr obrany Hulusi Akar avizoval, že Turecko zahájí boj proti syrským Kurdům, které považuje za teroristy.

Kori Schakeové z Mezinárodního ústavu pro strategická studia (IISS) řekla, že Trumpovo rozhodnutí zneklidní všechny spojence USA. Stažení ze Sýrie vyvolalo otázky, zda se nemají podobného vývoje obávat američtí partneři v bojích v Iráku a Afghánistánu.