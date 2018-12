V Česku studuje 18 syrských uprchlíků. Potkat se zde mohou s prominenty režimu Bašára Asada

Spojené státy dnes zavedly nové protiruské sankce namířené proti skupině agentů vojenské rozvědky, obviněné z vměšování do amerických prezidentských voleb . Ministerstvo financí USA zároveň oznámilo, že ruší sankce vyhlášené dříve proti třem firmám ruského oligarchy Olega Děripasky. Sám Děripaska v sankčním režimu zůstává.

20:30