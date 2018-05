Internetoví lékaři, co nejsou šarlatáni aneb Když 'ty internety' léčí

12:48

ČSSD nebude uzavírat žádnou písemnou dohodu s KSČM , zajištění podpory pro menšinovou vládu je na hnutí ANO. V pořadu Partie televize Prima to v neděli řekl místopředseda ČSSD Martin Netolický. Podle něj také komunistům nepřísluší hodnotit ministry, které by do případné koaliční vlády vyslala ČSSD, protože to nebude KSČM, kdo ponese vládní zodpovědnost.