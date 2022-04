Indie a Británie mají novou obrannou dohodu a plánují volný obchod

Země plánují i nová partnerství na poli technologií, vědy a zdravotnictví. Johnson po setkání s Módím prohlásil, že by chtěl, aby země dojednaly smlouvu o volném obchodu do konce října, informovala agentura Reuters.

Británie má Indii pomoci s vývojem vlastních stíhacích letadel a země svoji obrannou spolupráci chtějí uplatňovat na moři, na zemi, ve vzduchu a rovněž ve vesmírném a kybernetickém prostoru.

„Hrozby nátlaku ze stran autokracií jsou teď vyšší než dřív, a proto je důležité, abychom prohloubili naši spolupráci,“ řekl britský premiér na společné tiskové konferenci.

Západní státy se od počátku ruské invaze na Ukrajinu snaží přimět Indii, aby snížila svoji závislost na Rusku. Ta na Moskvu spoléhá především s dodávkami vojenského vybavení, které jí Rusko nabízí levněji než například Británie. Podíl ruské ropy je v celkovém objemu Indie malý, ale kvůli slevám, které Rusko nabídlo, se počet dovezených barelů zvyšuje.

Indická diplomacie je ve vyjádřeních k válce na Ukrajině opatrná. Na plénu OSN odsoudila zabíjení civilistů v ukrajinské Buči, zdržela se ale hlasování o rezolucích odsuzujících ruskou invazi a nepřipojila se k mezinárodní kritice ruského prezidenta Vladimira Putina, ani k sankcím, které na Rusko uvalují například i Jižní Korea a Japonsko. Indie je jednou z mála zemí, která udržuje dobré vztahy s Moskvou i s Washingtonem.

Kromě obrany se má rozšiřující se britsko-indická spolupráce týkat především technologií, vědy, energetiky a zdravotnictví. Konkrétně by mohlo jít o vodíkové technologie, elektromobily, solární a větrnou energii a technologie umělé inteligence. Johnson po setkání prezidentů označil indické IT technologie za „pozoruhodné“.

„Vytváříme vývozní povolení na míru Indii. Snížíme byrokracii i délku přepravy,“ slíbil dnes Johnson.

As India celebrates its 75th year of independence, I’m hugely optimistic about the depth of the friendship between our countries, and the security and prosperity it can deliver for our peoples for generations to come.



