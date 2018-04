Komu patří bývalé byty OKD: stopy miliardového majetku vedou na Kajmanské ostrovy

MAGAZÍN - Magazín autor: red

Kdo nyní stojí za skupinou vlastnící bývalé byty OKD, největší tuzemské portfolio nájemního bydlení v hodnotě miliard korun? HlídacíPes.org se v projektu Pavučiny byznysu ponořil do obchodních vztahů a rejstříků daleko za hranicemi Česka, píše Eliška Hradilková Bártová na webu Hlídací pes.

Okolnosti privatizace OKD, při níž se do soukromých rukou dostalo i téměř 44 tisíc hornických bytů, řeší aktuálně jak české soudy, tak i poslanecká vyšetřovací komise.

I když byty OKD už v majetku těžební společnosti nejsou, otazníky vyvstávají nad tím, kdo nyní z výhodné transakce těží. Tedy, kdo je po miliardáři Zdeňku Bakalovi skutečným vlastníkem nemovitostí, jejichž hodnota se počítá na miliardy.

Bytové portfolio bývalé OKD vlastní v první linii česká firma Residomo. Za touto společností ovšem stojí skupina hned několika lucemburských firem, jejichž stopy podle zjištění HlídacíPes.org končí v daňovém ráji na Kajmanských ostrovech. Kvůli tamním zárukám anonymity ale nelze konečné vlastníky dohledat.

Představitelé společnosti tvrdí, že majiteli jsou americká skupina Blackstone Group a britská Round Hill Capital. Na opakovanou žádost o údaje, kdo stojí za dvěma kajmanskými společnostmi, které figurují na konci vlastnického řetězce, již ale zástupci firmy nereagovali.

Dotaz nakonec nechal bez odezvy i generální ředitel Residomo Jan Rafaj.

"Nevěděl jsem, že to je takto, ale jak na ten název koukám, tak BTO bude nejspíše zkratka Blackstone Technical Oportunities, takže to bude asi firmy Blackstone," reagoval Rafaj při konfrontaci s vizualizací vlastnické struktury Residomo vedoucí na Kajmanské ostrovy.

"To bude pouze daňová struktura," dodal s příslibem, že se pokusí dodat dokumenty, či jinak doložit, kdo za kajmanskými firmami ve skutečnosti stojí. Žádné další informace dokládající vlastnictví kajmanských společností však už ani přes urgence nezaslal.

Podle advokátky Hany Marvanové, která se kauze bytů OKD dlouhodobě věnovala, vzbuzuje zastřená vlastnická struktura podezření, že převod mohl být pouze fiktivní a že za skupinou může i nadále stát původní vlastník.

Byty za 40 tisíc

Bytové portfolio bývalých hornických bytů na Ostravsku přitahuje pozornost už řadu let nejenom proto, že jde o největší skupinu nájemního bydlení v Česku, ale především kvůli způsobu jakým bylo převedeno do soukromých rukou.

Stát ho v roce 2004 odprodal v rámci privatizačního balíku spolu s těžební společností OKD za celkovou částku 4,1 miliardy korun. Průměrná hodnota jednoho bytu byla v době transakce vyčíslena na pouhých 40 tisíc korun.

V posudku z roku 2016 byla přitom stanovena hodnota celého portfolia nemovitostí na násobně vyšší cenu – 26,4 miliardy korun – a jen samotný roční výnos z nájemného činí přes dvě miliardy korun.

Právě kvůli údajně nízké privatizační ceně bude na konci tohoto týdne pokračovat u pražského soudu hlavní líčení v této kauze, kdy měl stát podle žalobců utrpět škodu ve výši až 20 miliard korun.

Celá bytová skupina byla z majetku státu vyvedena v roce 2004, když připadl 46% podíl OKD i s byty bez výběrového řízení společnosti Karbon Invest, nicméně po transakci vstoupila do firmy kyperská společnost RPG Industries miliardáře Zdeňka Bakaly.

Navzdory příslibu, že byty budou přednostně nabídnuty nájemníkům za výhodnou cenu, bylo později 1200 bytů prodáno Pražské správě nemovitostí a zbývající nemovitosti byly vyvedeny do nově vytvořené společnosti RPG Byty.

V současné době, po odchodu Bakaly z vlastnické struktury OKD v roce 2015, je nový vlastník skryt (jak ukazuje graf výše) za spletí zahraničních firem.

Vlastnický labyrint

Sami zástupci české společnosti Residomo hovoří o tom, že vlastníky jsou dvě finanční skupiny – americká Blackstone a britská Round Hill Capital. Ty jsou také zmiňovány v rozhodnutí antimonopolního úřadu, který povoloval prodej bytů.

Round Hill Capital je ovšem v daném dokumentu uváděn pouze jako zprostředkovatel, přičemž kupcem měla být holandská BRE/Hospitality Europe Holding B.V. ovládaná americkou skupinou Blackstone.

Nicméně při bližším pohledu do vlastnické struktury vede majetková cesta k firmám skrývajícím skutečného vlastníka.

"Už dříve jsme úřady vysloveně upozornili na to, že není jasné, kdo je vlastně konečným nabyvatelem bytového fondu RPG Byty," říká předseda sdružení nájemníků BytyOKD.cz Roman Macháček.

V současné době vlastní společnost Residomo, na níž se firma RPG Byty přejmenovala, lucemburská firma Fondy Bydleni 3.

Tu podle dostupných údajů zahraničních rejstříků založila a dle dokumentů z konce roku 2016 ji také vlastnila další lucemburská firma Fondy Bydleni 2, která je ovládána lucemburskou společností Fondy Bydleni 1.

Řetězec těchto firem má stejné sídlo a pojí je také osoba hlavního manažera – jednatele Kemala Akeyleho, který byl na přelomu roku 2017 a 2018 také jednatelem českého Residoma.

Otázníky zůstávají nad další úrovni vlastnictví. Podle zjištění HlídacíPes.org společnost Fondy Bydleni 1 založila lucemburská firma Round Hill Czech Residential Investment sídlící taktéž na stejné adrese. Ta byla také (alespoň podle posledních dostupných dokumentů z konce roku 2016) akcionářem Fondy Bydleni 1.

Nicméně jejím výhradním manažerem, generálním partnerem a zakladatelem byla další lucemburská společnost RH Czech Residential GP, kterou z majoritní pozice vlastní firma BTO Riplle Holdings LP z Kajmanských ostrovů a s menšinovým podílem CZ Investments LP taktéž z Kajmanských ostrovů; daňového ráje kryjící identitu vlastníků.

Kdo tedy stojí na konci vlastnického řetězce, není dohledatelné. Jak už bylo uvedeno, zástupci české společnosti na žádost o rozkrytí vlastnické struktury nereagovali, stejně tak nechala dotazy bez odezvy i skupina Round Hill Capital.

Kdo za tím je?

Podle advokátky Hany Marvanové, která v minulosti zastupovala nájemníky OKD bytů, vzbuzuje vlastnická struktura společnosti Residomo podezření.

"Někdo má důvod utajit vlastnictví,“ shrnuje advokátka. „Logicky se proto nabízí podezření, které už zmiňovalo ministerstvo financí v roce 2015, že převod nemovitostí na nového majitele mohl být pouze fiktivní a že to ve skutečnosti mohou bytové portfolio nadále ovládat lidé ze skupiny RPG," dodává.

Současně upozorňuje na skutečnost, že ke změně vlastníka došlo v roce, kdy soud rozhodl o tom, že se bude zabývat kauzou privatizace OKD. Zároveň tehdy Evropská komise avizovala, že vyčká českého verdiktu a poté posoudí, zda nedošlo k nedovolené veřejné podpoře. Pokud by komise dospěla k závěru, že tomu tak bylo, otevřely by se podle Marvanové dveře k možnosti odstoupení od privatizační smlouvy a navrácení majetku do rukou státu.

"Tím, že se současný vlastník skrývá, se nabízí hypotéza, že jím ve skutečnosti může být skupina RPG," míní Marvanová. "Tím, že se firma převedla na třetí subjekt, může tvrdit, že s privatizací nemá nic společného a majetek nabyla v dobré víře. To znamená, že se vyhne závazkům z privatizace vyplývajícím a nemusela by nést případné důsledky rozhodnutí Evropské komise."

To ovšem šéf Residoma Jan Rafaj odmítá. "Já něčemu takovému nevěřím. Za předpokladu, že budeme žít v demokratickém zřízení, tak se tato privatizační smlouva nezbourá," konstatoval Rafaj.

"Nemám nejmenších pochyb, že by tam jakkoliv pan Bakala figuroval. Účastnil jsem se osobních jednání mezi právníky, kteří vypořádávají zbývající záruky z původní transakce mezi Bakalou a nákupem do Blackstone Round Hillu, a to vůbec nejsou příjemná jednání."

Byty v zástavě

V současné době je celá společnost Residomo v zástavě u další britské finanční skupiny Wilmington Trust.

Jak už dříve HlídacíPes.org upozornil, společnost Residomo vydala dluhopisy v hodnotě 680 milionů eur (zhruba 17 miliard Kč) s úrokem 3,375% a splatností v roce 2024. Majetek firmy má být zárukou jejich proplacení.

Současně smlouva počítá se zajištěním "veškerých současných i budoucích, existujících i podmíněných dluhů Residomo" až do celkové výše 1,75 miliardy eur (zhruba 43 miliard Kč).

Článek vznikl za podpory Nadačního fondu proti korupci.

Eliška Hradilková Bártová pro Ústav nezávislé žurnalistiky