Facebook kápl božskou, neochránil data miliard lidí

Recidivista Martin Farbar si odpyká 20 let vězení za dvě loupežná přepadení v ulicích Českých Budějovic. Souhrnný trest mu ve čtvrtek o pět let snížil pražský vrchní soud, podle nějž bylo původní potrestání nepřiměřeně přísné. Verdikt je pravomocný.

Některé soudy už potvrdily platnost smluv investičního životního pojištění, sdělila Česká asociace pojišťoven. Reagovala tak na středeční informaci tom, že Městský soud v Praze vydal konečný verdikt o neplatnosti pojistné smlouvy Flexi Pojišťovny České spořitelny a následné vyjádření zástupců poškozených klientů, podle kterých by se problém mohl týkat téměř dvou milionů klientů pojišťoven s investičním životním pojištěním.

Senát požádal vládu o pomoc s návratem českých krajanů z Venezuely, kterou zmítají nepokoje a ekonomická krize. Vrátit se jich chce na 240, uvedl předseda senátní krajanské komise Tomáš Grulich (ODS) s odkazem na informace českého zastupitelského úřadu v Havaně, do jehož příslušnosti Venezuela patří.

