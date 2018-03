Facebook 'zradil' své uživatele. Pomohl tím Trumpovi v prezidentské kampani

Facebook a jeho majitel Mark Zuckerberg čelí kritice kvůli zneužitým datům o uživatelích této sociální sítě. Společnost Cambridge Analytica využila neprávem získané informace o 50 milionech uživatelů v rámci vývoje softwarových nástrojů na podporu Donalda Trumpa v prezidentských volbách v roce 2016. Informace přinesly o víkendu The New York Times (NYT) a The Guardian.