Slávistům asi Čína tetování nezakáže. Jinak ho ale má za buržoazní přežitek

MAGAZÍN - Magazín autor: Sinopsis

Fotbalisté pražské Slavie mohou být pravděpodobně v klidu. Čínská kulturní pravidla do Česka dosud nepronikla do takové míry, že by „odstraňování příznaků dekadentní západní kultury“ zasáhlo i tradiční tuzemský fotbalový klub, který Číňanům patří.