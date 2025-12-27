Humanoid za 30 tisíc na den. Půjčte si svého robota
27. 12. 2025 – 14:20 | Zpravodajství | Alex Vávra
Humanoidní roboti už v Číně nejsou jen futuristickou atrakcí, ale běžně pronajímanou službou. Objevují se na svatbách, veletrzích i koncertech, hlídají areály a baví publikum, zatímco jejich denní pronájem se počítá v tisících až statisících korun. Čína tak ve velkém testuje, jak může vypadat svět, kde roboti fungují jako běžná součást služeb.
Čínské humanoidní roboty se během roku 2025 posunuly z technologické atrakce do praktického byznysu. Nejde už jen o efektní stroje předváděné na veletrzích nebo v televizních show, ale o zařízení, která mají konkrétní úkoly, jasně dané scénáře použití a reálnou ekonomickou hodnotu. Právě model pronájmu umožňuje firmám i jednotlivcům roboty skutečně vyzkoušet a využít bez nutnosti investovat miliony do jejich nákupu.
Čína tímto způsobem urychluje přijetí robotů v běžném životě. Místo čekání na dokonalé univerzální humanoidy sází na postupné zapojování strojů do dílčích rolí, kde už dnes dávají smysl. Roboti se tak stávají součástí akcí, služeb, marketingu i provozu firem a veřejnost si na jejich přítomnost rychle zvyká.
Co roboti v praxi skutečně dělají a kolik stojí
Pronajímaní roboti nejsou žádní všeumělé, ale specializované stroje navržené pro konkrétní úkoly. Humanoidní roboti se nejčastěji uplatňují v rolích, kde je důležitý kontakt s lidmi. Na veletrzích vítají návštěvníky, poskytují základní informace o produktech, navigují hosty po prostoru a fungují jako výrazný marketingový magnet. Pronájem takového humanoidního robota se v Číně běžně pohybuje mezi 15 až 35 tisíci korunami za den podle modelu a úrovně interaktivity.
Ve světě zábavy roboti fungují jako performeři. Tančí na pódiích, účastní se choreografií, doprovázejí koncerty nebo sportovní akce a vytvářejí vizuálně atraktivní show. Zde už ceny rychle rostou. Speciální balíčky zahrnující dva a více robotů, synchronizaci s hudbou a technický dohled se mohou vyšplhat až k částkám okolo 300 až 330 tisíc korun za jediný den. Tyto pronájmy cílí hlavně na velké eventy, kde roboti slouží jako hlavní tahák programu.
Na svatbách a společenských akcích roboti plní spíše roli atrakce. Přivítají hosty, oznámí důležité momenty programu, předají symbolické dary nebo pózují na fotografiích a videích. V těchto případech se denní cena většinou pohybuje kolem 20 až 30 tisíc korun, přičemž v ceně je zahrnuta doprava i technická obsluha.
Čtyřnozí roboti, často přirovnávaní k robotickým psům, mají praktičtější využití a jsou výrazně levnější. Modely určené pro bezpečnostní hlídky, dohled nad areály nebo kontrolu perimetrů se pronajímají zhruba za 3 až 4 tisíce korun denně. Nabízejí kamery, senzory, dálkové ovládání a schopnost pohybu v náročném terénu, což z nich dělá dostupný nástroj i pro menší firmy nebo krátkodobé akce.
Společným jmenovatelem všech těchto pronájmů je fakt, že ceny obvykle zahrnují technickou podporu a převoz robota na místo. Zákazník si tak nekupuje technologii, ale hotovou službu, která má fungovat bez starostí.
Čínský model a jeho globální dopad
Ekonomika robotích pronájmů roste velmi rychle. Letos měl čínský trh hodnotu zhruba 3,3 miliardy korun a už příští rok by mohl přesáhnout 33 miliard. Tento růst podporuje masová výroba. Společnost AgiBot letos vyrobila pět tisíc humanoidních robotů pouhé dva roky po svém vzniku, což výrazně zvyšuje dostupnost strojů a postupně tlačí ceny pronájmů dolů.
Klíčový je také systémový přístup. Platformy typu Qingtian Rent propojují výrobce, půjčovny, techniky i zákazníky do jednoho ekosystému. Snaží se sjednotit technické standardy, stabilizovat ceny a zjednodušit nasazení robotů napříč různými scénáři. To je zásadní rozdíl oproti Spojeným státům, kde podobné služby existují, ale jsou spíše lokální, roztříštěné a bez jednotné infrastruktury.
Čína tím vytváří prostředí, kde se humanoidní roboti rychle přesouvají z laboratoří do reality. Firmy sbírají data, testují reakce lidí, ladí technické limity a zároveň budují trh. Roboti zatím nenahrazují lidskou práci ve velkém, ale stávají se běžnou součástí služeb, zábavy a marketingu. Pokud se tento model osvědčí, může právě Čína určovat tempo a podobu komerční robotiky v dalších letech.