Banky chystají tyhle skryté poplatky, o kterých vám neřekli
27. 12. 2025 – 13:21 | Zprávy | Anna Pecena
Budete si od ledna 2026 vybírat hotovost z bankomatu a uleví se vám… a pak přijde faktura, která vám vyrazí dech. Banky v Česku opět mění svůj sazebník, a zatímco některé změny jsou prezentovány jako „drobnosti“, pro důchodce s pevně daným měsíčním rozpočtem to znamená jedno: méně peněz na základní výdaje.
Výběry z bankomatů už zdarma nebudou
Největší a nejvíce šokující novinka, která se dotkne tisíců lidí, včetně mnoha seniorů, je zpoplatnění výběrů hotovosti z bankomatů jiných bank. Klienti banky UniCredit, kteří mají nejlevnější běžný účet (tzv. Start), si už od 1. ledna 2026 nemohou „jen tak“ zajít k libovolnému bankomatu a ten si odnést peníze zdarma. Za každý výběr mimo síť partnerských bank zaplatí 35 korun bez ohledu na to, kolik vybírají. To může být pro ty, kteří vybírají třeba jen 500 Kč týdně, nemalá rána do rozpočtu.
Banky přitom většinou mlčí o tom, že u jiných účtů (ne „Start“) to sice zůstane zdarma, ale jen v omezených případech – a často za cenu vyšších měsíčních poplatků za vedení účtu. Senior, který má jen jeden účet a nechce měnit banku, tak často přijde o možnost bezplatných výběrů a neví o tom dopředu, protože banka to nezdůrazní na první straně smlouvy.
Proč to dělají a jak nepřeplatit?
Banky tvrdí, že změny sazebníků jsou standardní součástí jejich podnikání a že musí reagovat na inflaci, technologické náklady a regulace. Menší výběry hotovosti stojí banky peníze a od ledna prostě „to bude stát i klienty“. Jenže pro důchodce, kteří neradi mění banku nebo nemají přístup k digitálnímu bankovnictví, to znamená přímou ztrátu ve chvíli, kdy peníze z účtu fakticky potřebují.
Abyste se nepřipravili o peníze zbytečně, je dobré:
– zjistit, u které banky máte výběry z bankomatů zdarma (například v rámci sdílené sítě partnerů),
– zvážit otevření účtu u banky, která nezdražuje základní služby,
– omezit výběry hotovosti a přejít na placení kartou tam, kde to jde.
Když vám to banka neřekne nahlas
Podstatné je, že banky to sdělují v jemných dodatcích ke smlouvám a ne na velkých billboardech. Senior, který si zapomene přečíst nový sazebník, se může divit, proč mu „najednou“ mizí z účtu desítky korun za něco, co mu před rokem bylo zdarma. A o tom, že malé změny poplatků v součtu znamenají desítky až stovky korun měsíčně, banky příliš nemluví.
Jde o reálnou hrozbu pro osoby s pevně daným rozpočtem, jako jsou důchodci, kteří se tak mohou nechtěně připravit o významnou část svých úspor. Proto doporučujeme okamžitě zkontrolovat svůj bankovní účet, sazebník a poplatky, které se od ledna 2026 u vás objeví. Nečekejte, že banka přijde a pustí vám to z účtu bez varování – ono totiž to varování může být psáno malým písmem.