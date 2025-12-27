Rusko prodloužilo zákaz vývozu benzinu do konce února příštího roku
27. 12. 2025 – 14:25 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ruská vláda prodloužila dočasný zákaz exportu benzinu do 28.února příštího roku pro všechny vývozce včetně výrobců.
Moskva zároveň do konce února prodloužila zákaz vývozu nafty a námořního paliva. Zákaz se však nevztahuje na přímé výrobce ropných produktů. Informuje o tom ruská státní agentura Interfax s odvoláním na tiskovou službu vlády.
Zákaz vývozu benzinu a omezení vývozu nafty a lodního paliva předtím platil do konce letošního roku. Nedostatek benzinu letos v Rusku vedl k prudkému růstu cen u čerpacích stanic. V říjnu Rusko zaznamenalo, že ceny benzinu v zemi od začátku roku vzrostly o více než deset procent, částečně kvůli sérii útoků ukrajinských dronů na ruské rafinerie.
Ruský vicepremiér Alexander Novak ve čtvrtek podle Interfaxu uvedl, že ruský trh s ropnými produkty je nyní vyvážený. Dříve využívané rezervy podle něj byly obnoveny na úroveň, která je vyšší než před rokem. Dodal, že v období zvýšené poptávky v srpnu a září byl trh regulován "ručně".
Ukrajinské síly na začátku prosince zasáhly a poškodily jednu z největších ruských rafinérii v Rjazani, ležící asi 200 kilometrů jihovýchodně od Moskvy. Jednalo se o přinejmenším devátý útok ukrajinských dronů na rjazaňskou rafinérii od začátku letošního roku. Útok na rafinérii a další cíle v hloubi Ruska vysvětluje Kyjev snahou oslabit vojenský a ekonomický potenciál Ruska a přimět ho k ukončení války proti Ukrajině zahájené v roce 2022.