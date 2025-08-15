Začátek konce žen? Čína testuje robota schopného rodit děti
15. 8. 2025 – 15:36 | Zpravodajství | Alex Vávra
V Číně se rodí projekt, který může přepsat dějiny rodičovství – humanoidní robot s umělou dělohou, schopný donosit dítě od početí až po porod. Pro jedny je to naděje pro neplodné páry, pro druhé děsivý zásah do podstaty lidského života.
V Číně se blíží dokončení vůbec prvního humanoidního robota na světě, který dokáže donosit dítě od početí až po porod. Za projektem stojí doktor Zhang Qifeng, zakladatel společnosti Kaiwa Technology a držitel doktorátu z Nanyang Technological University v Singapuru. Jeho vize není jen o nahrazení inkubátoru – mluví o plně funkčním humanoidovi s umělou dělohou zabudovanou do břišního modulu, který by zvládl celý těhotenský proces. Cena? Méně než 100 000 jüanů, tedy zhruba 14 000 dolarů, a první prototyp už příští rok.
Podle Qifenga je technologie umělé dělohy už ve „vyspělém stádiu“. Embryo má růst v plodové vodě, živiny dostává hadičkou napojenou na pupeční šňůru. Úspěch při testech na zvířatech prý otevírá cestu k rychlému nasazení i u lidí. Jediné, co zbývá, je integrace do robota a vyřešení detailů, jak přesně proběhne oplodnění a implantace embrya.
Od biovaku k humanoidovi
Myšlenka umělé dělohy není úplnou novinkou. Už dříve vědci udrželi předčasně narozená jehňata při životě celé týdny v tzv. „biovaku“ – plastovém vaku naplněném plodovou vodou a napojeném na krevní zásobení. Po 28 dnech ve vaku jehňata přibrala a začala jim růst vlna. Tento princip funguje podobně jako inkubátor, ale těhotenský robot má být jiný: má podporovat plod od samého početí až po porod, čímž by šlo o dosud nevídaný technologický posun.
Podpora i odpor
Zpráva o vývoji se na čínských sociálních sítích stala virální. Kritici ji označili za nepřirozenou a eticky problematickou – především proto, že plod by byl ochuzen o biologické pouto s matkou. Mnozí také zpochybňují, odkud by se získávala vajíčka, a připomínají, že proces těhotenství zahrnuje hormonální, imunitní i neurologické interakce, které zatím neumíme plně napodobit. Feministické hlasy navíc varují, že umělá děloha by mohla „ukončit éru žen“, nebo alespoň znehodnotit těhotenství jako jedinečnou ženskou zkušenost. Na druhé straně ale mnozí vidí v této technologii naději – především páry, kterým se nedaří počít přirozeně ani pomocí umělého oplodnění. Pro některé je to i možnost, jak ženy osvobodit od fyzické zátěže těhotenství. Jak napsal jeden z komentujících: „Mnoho rodin utrácí obrovské částky za umělé oplodnění, které nakonec selže, takže těhotenský robot je přínosem pro společnost.“
Čína přitom bojuje s rostoucí neplodností – ta vzrostla z 11,9 % v roce 2007 na 18 % v roce 2020. Místní vlády proto už dnes zahrnují asistovanou reprodukci do zdravotního pojištění, aby podpořily porodnost. A tak zůstává otázka: Je humanoidní těhotenství cestou k záchraně porodnosti a k úlevě pro ženy, nebo je to nebezpečný zásah do přirozeného řádu, který by mohl změnit naše vnímání rodičovství a samotného života?