Houby, které jedí plasty. Věda ukazuje cestu k likvidaci plastového odpadu
3. 12. 2025 – 7:00 | Magazín | Žanet Ka
Plasty patří mezi největší ekologické problémy současnosti. Příroda ale může nabídnout překvapivě jednoduché řešení. Houby dokážou pomocí enzymů štěpit určité druhy plastů a v kombinaci s novými technologiemi mohou proměnit i odpad v kompost.
Vědci i inovátoři obracejí pohled ke houbám. Jejich podhoubí (mycelium) dokáže rozkládat některé plasty a umí proměnit i běžné plastové pleny v kompost během méně než jednoho roku. Díky tomu mohou houby hrát klíčovou roli v boji proti plastovému odpadu.
Houby, které „jedí“ plasty
Houby nejsou jen potravou nebo lesním jevem, v laboratořích i recyklačních experimentech se ukazují jako velmi efektivní rozkladače plastových materiálů. Mnohé z nich dokážou vylučovat enzymy, které štěpí sloučeniny používané v plastech, a tím urychlit jejich rozklad. Například mořské houby objevené vědci havajské univerzity prokázaly, že dokážou rozkládat některé plasty v relativně krátkém časovém horizontu. A přehledová studie z roku 2022 uvádí, že už bylo identifikováno více než 400 mikroorganismů (houby + bakterie), které mají potenciál rozkládat různé druhy plastů.
To znamená, že biologická recyklace pomocí hub není sci-fi, ale reálná cesta, která dostává každým rokem konkrétnější podobu.
Koncepce plen, které se samy rozkládají
Jedním z nejzajímavějších projektů je tzv. „kompostovatelná“ plenka, vyvíjená startupem z Texasu. Plenka obsahuje směs sušených hub, stačí ji po použití vhodně aktivovat vlhkostí a houby začnou rozkládat i plastové části. Podle firmy by se tak mohla běžná jednorázová plenka přeměnit na kompost během několika měsíců až roku.
Čtverečky papíru, plastový obal, savé vložky- to všechno by nemuselo skončit na skládce na stovky let, ale stát se součástí přirozeného cyklu. Pokud by technologie skutečně prošla testy i v praxi, mohl by to být malý, ale významný krok k omezení plastového odpadu.
Klíčová role mycelia a enzymů
Houby tvoří podhoubí (mycelium)- síť vláken, která v přírodě rozkládá dřevo, listí i organický odpad. Některé druhy hub ale zvládnou mnohem víc: vylučují enzymy, které jsou schopné rozkládat složité organické polymery, ty najdeme i v některých plastech. Takový biologický rozklad je pomalejší než spalování nebo chemický recyklát, ale má jednu nespornou výhodu: neprodukuje toxické zbytky ani mikroplasty. Místo toho vzniká organická hmota, která může být znovu využita nepříklad na kompost, substrát, biomasu.
Vědci navíc upozorňují, že houby bývají nenáročné: rostou na odpadní dřevní štěpce, slámě, pilinách nebo jiném organickém materiálu. To znamená, že recyklace by mohla být levná a ekologická.
Zatím ne ve všech případech
Ne všechny plasty jsou pro houby stejně vhodné. U materiálů jako polyethylen nebo polypropylen se ukázalo, že rozklad je velmi pomalý nebo téměř nepostřehnutelný. Také mají velký vliv teplota, vlhkost, složení plastu. Mycelium a enzymy fungují nejlépe v řádu měsíců, ne dní. To znamená, že houby nejsou (a zatím nemohou být) univerzálním řešením pro všechny plastové odpady.
Vědecké studie a recyklační projekty zatím probíhají hlavně v laboratořích nebo kontrolovaných podmínkách, cesta k masivnímu nasazení je stále dlouhá.
Proč má smysl dál zkoušet biologickou recyklaci
Současná situace je jasná: ročně se vyrobí stovky milionů tun plastového odpadu, velká část končí na skládkách, v oceánech, v přírodě, kde zůstává stovky let. Biologická recyklace hubami nepředstavuje zázračné řešení, ale může být důležitou součástí širší strategie:
- snížit množství odpadu, který směřuje na skládky
- degradovat plasty, které nejdou běžně recyklovat
- doplnit tradiční recyklaci, spalování a mechanické zpracování
Houby jsou dostupné, levné a šetrné k životnímu prostředí. Pokud se podaří optimalizovat metody, mohou se stát mocným nástrojem v boji s jedním z nejpalčivějších moderních problémů. Fakta vypadají nadějně. I když to není definitivní „zázrak“, houby ukazují, že plastový odpad nemusí být věčnou zátěží. Biologická recyklace, byť pomalejší a podmíněná, má své opodstatnění.
Plenky, plastové sáčky, obaly. Všechno to může jednou skončit jako součást přírodního cyklu. Stačí věda, čas a trochu trpělivosti.