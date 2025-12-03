Jak na slevy pro seniory v lékárnách - pomůže tahle kartička
3. 12. 2025 – 6:49 | Magazín | Anna Pecena
Zima s sebou kromě sněhu a mrazivých dnů přináší i zvýšené výdaje – vitamíny, kapky do nosu, krémy na ruce po mrazu, teplé ponožky, balzámy, možná i nějaké léky navíc. Pro seniory však existuje způsob, jak tyto výdaje snížit: stačí využít slevové sítě pro starší ročníky.
Zimní nákupy zdraví a péče s výhodou
Mnohé lékárny a drogerie v ČR zapojené do programu Senior Pas nabízejí slevy na volně prodejné zboží – vitamíny, výživové doplňky, drogerii, kosmetiku a zdravotnické potřeby. Například u některých prodejců můžete uplatnit slevu 5 % i více – což při nákupu dražší zimní péče nebo více balení vitamínů může znamenat reálnou úsporu.
Kromě stálých slev existují i speciální akce: některé řetězce nabízejí seniorům první úterý v měsíci slevu 15 % na veškerý sortiment. A když přijde sychravý prosinec, může to znamenat desítky procent dolů — přesně to, co se hodí před Vánoci.
Kdy se vyplatí zajít do lékárny
Pokud se chystáte koupit doplňky stravy na podporu imunity, doplnit zimní zásoby balzámů na rty a ruce, nákup vitaminů nebo zdravotních přípravků – stačí vzít seniorskou kartu. Sleva zpravidla platí na volně prodejné zboží (ne na léky na předpis), takže nakoupíte levněji i běžné zimní potřeby a kosmetiku.
Navíc pokud sledujete akce — třeba „senior den“ v lékárnách nebo drogeriích — mohou se cenné slevy vyšplhat i na 15 –20 %. To znamená, že i při běžném nákupu za pár stovek zůstane v peněžence víc než bez karty.
Proč to často využívají málo lidí
I když program Senior Pas existuje a slevy jsou dostupné, mnoho důchodců o nich vůbec neví. To je podle informací z médií problém — lidé si neuplatní svou výhodu, a místo že by ušetřili, platí víc. A právě v zimě, kdy jsou náklady vyšší, by tyto slevy mohly přijít vhod.
Závěr – zimní péče nemusí být drahá
Zimní měsíce znamenají vyšší výdaje na zdraví, péči o tělo a ochranu proti chladu. Pro seniory s platnou seniorskou kartou je ale situace jiná — s trochou plánování může nákup vitamínů, zimní kosmetiky, zdravotních pomůcek nebo běžné drogerie vyjít levněji. Stačí sledovat nabídky, využít svoji kartu a nevynechat „senior dny“. Tím si můžete uchovat peníze navíc i v chladném období, aniž byste museli omezovat běžnou péči a domácí pohodlí.