Horoskop pro všechna znamení zvěrokruhu od 23. do 29. března: Najděte svou strategii úspěchu
23. 3. 2026 – 7:38 | Magazín | Natálie Kozak
Cítíte ten příliv energie? Hvězdy i Luna nás v tomto týdnu nenechají vydechnout. Je čas jasně definovat cíle a vyrazit za úspěchem, který ovlivní celý váš příští půlrok. Zjistěte, jak vaše znamení nejlépe využije dynamiku těchto sedmi dnů.
Nadcházející sedm dní se ponese ve znamení dynamiky a expanze. Energie dorůstajícího Měsíce nás nenechá v klidu- nutí nás k aktivitě v práci, osobních vztazích i v péči o domov. Je to ideální čas přestat váhat a jasně definovat své záměry. Příležitosti, kterých se chopíte nyní, položí základy pro váš úspěch v následujících šesti měsících.
Beran (21. 3. - 20. 4.)
Téma týdne: Expanze Tento týden vyžaduje maximální soustředění na směr vašeho rozvoje. Zapomeňte na lenošení; pokud se chcete svézt na vlně úspěchu, musíte jednat hned. Klíčem k postupu v kariéře bude tentokrát týmová práce. I když raději pracujete sami, spolupráce vám otevře dveře, které by jinak zůstaly zavřené. Vhodná doba pro kurzy a školení.
- Příznivé dny: 27. března, 29. března.
Býk (21. 4. - 21. 5.)
Téma týdne: Soustředění Snění stranou, je čas na stabilitu. Pokud jste v poslední době sklouzávali k lehkovážnosti, pondělí vás rychle vrátí na zem. Zaměřte se na dokončení rozdělaných projektů. Ačkoliv se vám rutina může zdát úmorná, do pátku uvidíte první hmatatelné výsledky. O víkendu vyhledejte ticho a klid pro své další plány.
- Šťastné dny: 26. 3., 27. 3.
Blíženci (22. 5. - 21. 6.)
Téma týdne: Změna Konec března vám přinese touhu po totální obnově. Nové koníčky, noví lidé, nové návyky- neodporujte tomu, ale postupujte s rozvahou. Než spálíte mosty, ujistěte se, že tím neohrozíte něco důležitého. Udržujte harmonii mezi svým revolučním duchem a realitou. Víkend zasvěťte společnosti a přátelům.
- Příznivé dny: 23. března, 29. března.
Rak (22. 6. - 22. 7.)
Téma týdne: Zapojení Vaše empatie bude pod vlivem dorůstajícího Měsíce na maximu. Budete mít potřebu pomáhat a řešit problémy blízkých. Dejte si však pozor na „energetické upíry“ a manipulátory, kteří by vaší dobroty mohli zneužít. Jakmile ucítíte nátlak, včas ustupte. Volné dny využijte k pohybu a aktivnímu vyčištění hlavy.
- Příznivé dny: 24. března, 26. března.
Lev (23. 7. - 22. 8.)
Téma týdne: Impulzivnost Čeká vás týden seberealizace, ale své místo na slunci si budete muset vybojovat. Pracujte na svém sebevědomí a rétorice. Pevné postoje vám pomohou odolat tlaku okolí i vlastním náhlým hnutím mysli. Víkendový úklid domácnosti pro vás bude mít terapeutický účinek- srovnáte si tím i myšlenky v hlavě.
- Příznivé dny: 23. března, 24. března.
Panna (23. 8. - 22. 9.)
Téma týdne: Překvapení Začátek týdne může provázet mírná úzkost z budoucnosti či rodinné zprávy. Než začnete panikařit, vzpomeňte si, že ráno je moudřejší večera. Nechte věci plynout a uvidíte, že do pátku se vše logicky vyřeší ve váš prospěch. O víkendu si dopřejte kulturu- návštěva muzea nebo divadla vám dodá novou inspiraci.
- Příznivé dny: 25. března, 26. března.
Váhy (23. 9. - 23. 10.)
Téma týdne: Socializace Ideální čas pro navazování nových vztahů, ať už pracovních nebo milostných. Sdílení myšlenek s ostatními vám pomůže zahnat případný splín z minulých dnů. Pocítíte příliv kreativity a lehkosti. Pokud se chopíte iniciativy ještě před čtvrtkem, odstartujete ve svém životě velmi příjemné změny.
- Šťastné dny: 24. 3., 25. 3.
Štír (24. 10. - 22. 11.)
Téma týdne: Vyhlídky Vystoupení z komfortní zóny pro vás bude ze začátku děsivé, ale nesmírně přínosné. Překonání strachu vám otevře nečekané kariérní vyhlídky. V polovině týdne se připravte na balancování mezi prací a rodinou. Víkend věnujte výhradně svým nejbližším, předejdete tak zbytečným nedorozuměním.
- Příznivé dny: 23. března, 27. března.
Střelec (23. 11. - 21. 12.)
Téma týdne: Produktivita Měsíc vám ukáže, že své talenty nevyužíváte naplno. Výzvy, které přijdou, vás vytrhnou z rutiny a nakopnou vaši produktivitu. Nenechte se brzdit pochybnostmi o svých schopnostech. Jednejte tak, jak to cítíte. Víkend prožijte v maximálním klidu, ideálně v přírodě.
- Šťastné dny: 26. března, 29. března.
Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)
Téma týdne: Strategie Začátek týdne vám nastaví zrcadlo ohledně lidí ve vašem okolí. Pochopíte, kdo je skutečný přítel a kdo jen bere vaši energii. Na tomto základě postavíte novou strategii. Pokud uvažujete o změně práce nebo růstu, středa a čtvrtek jsou pro tyto kroky klíčové. Víkendové plánování vám pomůže udržet nastavené tempo.
- Příznivé dny: 26. března, 29. března.
Vodnář (21. 1. - 19. 2.)
Téma týdne: Kompromis Budete muset vážit na vahách mezi prací a soukromím. Upřímnost k partnerovi vám pomůže najít cestu ven z případných konfliktů. Tento týden se raději vyhněte velkým nákupům a utrácení, duben by mohl být finančně náročnější. Volné dny využijte k bilancování a třeba i k experimentování v kuchyni.
- Dobré dny: 23. března, 25. března.
Ryby (20. 2. - 20. 3.)
Téma týdne: Náročnost Proud vás tentokrát nikam nedonese, musíte chopit vesla. Dorůstající Měsíc vám nedovolí utéct před zodpovědností, což vás ale paradoxně posune vpřed i v projektech, které jste už vzdali. Buďte nároční na sebe i ostatní. Vaše neústupnost v otázkách kvality vám nakonec přinese zasloužený klid.
- Příznivé dny: 27. března, 29. března.