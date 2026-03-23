Lunární horoskop na pondělí 23. března: Jak s pomocí vůně aktivovat energii prosperity pod vlivem Býka
23. 3. 2026 – 7:19 | Magazín | Natálie Kozak
Vstup do nového týdne nemusí být stresující. Pondělí 23. března pod vlivem Měsíce v Býku otevírá bránu k materiálnímu úspěchu a stabilitě. Zjistěte, proč byste si dnes měli na pracovní stůl postavit difuzér s citronem nebo pačuli a jak tyto esence dokážou ovlivnit vaše obchodní výsledky a přitáhnout kýženou prosperitu.
Vstupujeme do nového týdne pod ochrannými křídly dorůstajícího Měsíce ve znamení Býka. Tato pozice Luny přeje stabilitě, požitkům a budování materiálního zázemí. Dnešek je navíc ovlivněn přechodem mezi 5. a 6. lunárním dnem, což je kombinace, která v nás probouzí intuici a schopnost pracovat s jemnohmotnými energiemi.
Aromaterapie jako klíč k prosperitě
Pondělí 23. března je dnem, kdy se hranice mezi fyzickým světem a naším podvědomím ztenčuje. Je to ideální čas využít aromaterapii nejen pro zlepšení nálady, ale jako aktivní nástroj pro dosažení vašich cílů. Vůně dnes působí přímo na naše čakry- energetická centra, která propojují naše tělo s okolním světem.
Pokud chcete dnešní vesmírné nastavení využít naplno, zaměřte se na tyto tři esence:
1. Pačuli: Magnet na hojnost
Vůně pačuli je hluboká, zemitá a těžká, přesně jako znamení Býka. Tradičně se věří, že pačuli dokáže harmonizovat kořenovou čakru a přitahovat do života materiální blahobyt. Pokud dnes plánujete důležitou finanční transakci nebo chcete posílit své úspory, nechte tuto vůni prostoupit svůj prostor. Pomáhá nám zůstat nohama na zemi a vidět příležitosti tam, kde je ostatní přehlížejí.
2. Růže: Esence citové harmonie
Růže je královnou květin a její olej je spojen s čakrou srdce. V pondělí, kdy doznívá vliv 5. lunárního dne, nám růže pomáhá otevřít se lásce a laskavosti. Pokud cítíte v osobních vztazích napětí, vůně růže dokáže zjemnit hrany a navodit atmosféru pochopení. Pomáhá nám vyzařovat energii, která k nám přirozeně přitahuje spřízněné duše.
3. Citron: Motor pro vaše podnikání
Svěží, čistá a energická vůně citronu je spojena s čakrou solar plexu- centrem naší vůle a akce. Pro pondělní pracovní start je citron neocenitelný. Pomáhá vyčistit mysl, zvyšuje soustředění a podle starých tradic podporuje prodej a obchodní úspěch. Pokud potřebujete udělat na klienty dobrý dojem nebo zvýšit svou produktivitu, citronová esence vám dodá potřebný švih.
5. a 6. lunární den: Den prorockých znamení
Zatímco 5. den nám pomáhal s vnitřní transformací, 6. lunární den, který dnes přebírá vládu, je dnem klidu a rozjímání. Je to čas, kdy se vyplatí naslouchat. Vůně, které dnes zvolíte, vám mohou pomoci se ztišit a zachytit důležité informace „mezi řádky“.
Dnes se nedoporučuje spěchat. Býk miluje kvalitu a rozvahu. Využijte aromalampu, difuzér nebo si naneste kapku vybraného oleje na zápěstí (vždy v nosném oleji!). Uvidíte, že lidé na vás budou reagovat jinak- budete působit vyrovnaně, sebevědomě a úspěšně.
Doporučení pro pondělí:
- V práci: Rozptylte v kanceláři vůni citronu pro jasnou komunikaci.
- Na schůzce: Jemný nádech pačuli vám dodá auru spolehlivosti.
- Večer: Koupel s kapkou růžového oleje vám pomůže smýt stres z celého dne a naladit se na vlnu sebeopatrování.