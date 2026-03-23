Dotace téměř pět miliard na obnovu místních komunikací měla mizivý přínos
23. 3. 2026 – 9:01 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Ministerstvo pro místní rozvoj poskytlo obcím ze státního rozpočtu od roku 2019 do února 2025 celkem 4,7 miliardy korun na obnovu místních komunikací.
Podpořilo tím 2150 projektů. Na kontrolovaném vzorku se ale ukázalo, že ve víc než polovině případů měla tato podpora minimální přínos pro řešení dopravní situace. Obce například obnovily slepé ulice nebo komunikace v okrajových částech. V některých případech ani nezmizely nedostatky, kterými komunikace před obnovou trpěla. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Ministerstvo závěry NKÚ respektuje, výzvu se stejnými parametry aktuálně opakovat neplánuje.
"Dotaci ve výši 1,7 milionu korun dostal například projekt, kde byl v žádosti zdůrazněn dopravní význam komunikace pro celou obec a projíždějící řidiče. NKÚ zjistil, že tato 'dopravně významná komunikace' je ve skutečnosti slepá ulice, která na svém konci brání v průjezdu aut výsuvným sloupkem," uvádí NKÚ jako příklad.
Kontrolní úřad prověřoval peníze určené na podporu obnovy místních komunikací. Cílem bylo zjistit, zda MMR vynaložilo hlavně v letech 2019 až 2024 peníze účelně a v souladu s právními předpisy a také zda 14 vybraných příjemců použilo uvedené peníze v souladu s rozhodnutím o poskytnutí dotace.
NKÚ poukazuje na to, že místní komunikace jsou majetkem obcí, které o ně musí řádně pečovat. Přesto některé z projektů řešily i důsledky zanedbané údržby. Ministerstvo podle úřadu poskytovalo peníze i tehdy, kdy je obce nezbytně nepotřebovaly. "Sedm ze 14 kontrolovaných příjemců podpory uvedlo, že její přínos spočívá především v možnosti ušetřit vlastní prostředky na řešení důležitějších potřeb obce," stojí v tiskové zprávě úřadu.
"NKÚ na základě výsledků kontroly považuje poskytování podpory MMR obcím na obnovu místních komunikací za neúčelné vynakládání peněžních prostředků státu a doporučuje v ní nepokračovat," komentoval výsledky kontroly uvedl člen Kolegia NKÚ Jan Kinšt, který kontrolu vedl.
Ministerstvo bere výsledky kontrolní akce NKÚ na vědomí a její závěry respektuje. "Ministerstvo pro místní rozvoj bude do budoucna dotační výzvy více regionálně zaměřovat, a to i v návaznosti na případné volné prostředky obcí tak, aby prostředky ze státního rozpočtu byly vynaloženy co nejefektivněji," uvedla v reakci mluvčí resortu Veronika Lukášová.
Ministerstvo podle kontrolorů soustavně nesleduje a nevyhodnocuje, jak příjemci peníze vynaložili a zda se podařilo dosáhnout předpokládaného přínosu. "Ačkoli v průběhu let 2019 až 2025 podpořilo přes 2000 projektů, veřejnosprávní kontrolu provedlo u čtyř," podotýká NKÚ. Ministerstvo podle něj ani nestanovilo, jakých výsledků má podpora dosáhnout. Také nenastavilo pravidla pro čerpání peněz. Někteří příjemci peněz tak z podpory hradili například vjezdy k rodinným domů, odvodnění nebo dopravní značení, jiní příjemci tyto části projektů hradili ze svého. Resort chce v návaznosti na kontrolu NKÚ nově přistupovat k efektivnější administraci i kontrole projektů, dodala mluvčí.