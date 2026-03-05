Nejkrutější ženy podle data narození: Máte v sobě nebezpečnou energii Marsu?
5. 3. 2026 – 17:00 | Magazín | Natálie Kozak
Ženskost není vždy jen o jemnosti. Numerologie odhaluje, že planetární patroni jako Mars nebo Slunce propůjčují některým dámám nevídanou asertivitu a chladnou racionalitu. Přečtěte si, jak čísla vědomí 1, 5 a 9 ovlivňují vaši schopnost prosadit se a proč vás okolí může vnímat jako „tvrdou“ dámu.
Pojem ženskost si většina z nás spojuje s jemností, empatií a něhou. Svět se však mění a s ním i dynamika energií, které v nás proudí. Existují ženy, v jejichž nitru mužská energie (jang) výrazně převažuje nad tou ženskou (jin). Nejde o nedostatek ženskosti v estetickém smyslu, ale o vnitřní nastavení, které jim dává neuvěřitelnou sílu, asertivitu a nezávislost.
Tyto dámy jsou vnímány jako „tvrdé“ nebo „kruté“, protože se nebojí jít proti proudu, rozhodovat s chladnou hlavou a chránit si své teritorium s vervou, která okolí často zaskočí. Numerologie a vliv planetárních patronů naznačují, že datum narození může být klíčem k pochopení toho, proč některé ženy jednají spíše jako nekompromisní generálové než jako mírné pečovatelky. Pojďme se podívat na tři typy žen, které ovládají umění tvrdosti.
1. Neohrožené bojovnice pod nadvládou Marsu
Datum narození: 9., 18. nebo 27. dne v měsíci (Číslo vědomí 9)
První příčku v pomyslném žebříčku tvrdosti obsazují ženy s číslem vědomí 9. Jejich patronem je Mars, planeta války, akce a nezkrotné síly. Tyto ženy nejsou jen silné, jsou to rozené bojovnice, které v sobě nesou kolektivní zkušenost všech předchozích čísel.
Pro ženu s devítkou ve vědomí je život neustálým bojem o prvenství. Jejím mottem je vítězství za každou cenu. Pokud se s takovou dámou dostanete do konfliktu, připravte se na to, že vám dokáže udělat ze života peklo. Nesnese porážku a odmítnutí pro ni neexistuje. Tato ambicióznost má však i svou stinnou stránku: devítky velmi těžce nesou úspěch druhých a vlastní neúspěch prožívají tak intenzivně, že jim trvá dlouho, než znovu naleznou svou tvář.
V čem tkví jejich síla?
- Dynamika a rychlost: Než se ostatní rozkoukají, devítka už jedná.
- Železná disciplína: Dokážou na sebe být neuvěřitelně přísné, což vyžadují i od okolí.
- Sportovní duch: Jejich tělo i mysl jsou nastaveny na výkon.
2. Racionální stratégové s maskou anděla
Datum narození: 5., 14. nebo 23. dne v měsíci (Číslo vědomí 5)
Na druhém místě najdeme ženy ovládané Merkurem. Na první pohled mohou působit jako ty nejpřátelštější bytosti pod sluncem. Jsou to mistryně komunikace, rády si povídají a rozdávají rady na počkání. Nenechte se však zmást jejich společenskou náturou, pod povrchem se skrývá chladný kalkul a racionální uvažování.
Tyto ženy jsou extrémně konzervativní a přísné, pokud jde o jejich vlastní pravidla. Emoce u nich hrají vedlejší roli; vše je podřízeno logice. Jejich „krutost“ spočívá v absolutním důrazu na spravedlnost. Pokud mají pocit, že se děje bezpráví, nečekají na zásah osudu. Vezmou spravedlnost do vlastních rukou a nastolí pořádek s chirurgickou přesností. Svoboda je pro ně posvátná a kdokoli se je pokusí omezit, narazí na jejich ledovou neústupnost.
V čem tkví jejich síla?
- Autorita: Přirozeně vzbuzují respekt svými znalostmi a přehledem.
- Vzdělanost: Neustále se učí, což jim dává náskok v argumentaci.
- Vysoká úroveň komunikace: Dokážou vás „přemluvit“ i tam, kde jiní selhávají.
3. Sluneční vůdkyně a ochránkyně rodové linie
Datum narození: 1., 10., 19. nebo 28. dne v měsíci (Číslo vědomí 1)
Třetí místo patří ženám pod patronátem Slunce. Jsou to rození lídři, kteří do místnosti vstupují s aurou moci. Mají vysoké sebevědomí, jasné cíle a neochvějnou vytrvalost. Jejich slovo má váhu a jejich rozhodnost je často vnímána jako tvrdost, protože neznají kompromisy, které by je zpomalily na cestě k cíli.
Zajímavým kontrastem u těchto žen je jejich hluboká vazba na rodinu. Ačkoliv v profesním životě mohou působit jako nekompromisní šéfky, rodina je pro ně nedotknutelnou svatyní. Pokud však kdokoli ohrozí jejich blízké, jejich sluneční energie se změní v ničivý žár. V tu chvíli projeví svou nejtvrdší stránku- jsou schopny ochránit svůj klan za každou cenu, bez ohledu na následky pro nepřítele.
V čem tkví jejich síla?
- Vedení a iniciativa: Nečekají na pokyny, ony je dávají.
- Idealismus: Věří ve své vize a dokážou pro ně nadchnout davy.
- Patronát: Jsou přirozenými ochránkyněmi slabších, pokud patří do jejich „smečky“.
Tvrdost u těchto žen není projevem nedostatku citu, ale spíše nástrojem k přežití a úspěchu ve světě, který na ně klade vysoké nároky. Pokud patříte mezi ně, vězte, že vaše vnitřní síla je dar, který vám umožňuje překonávat překážky, před kterými jiní ustupují. A pokud máte takovou ženu ve svém okolí? Pak je lepší si ji nepohněvat, její energie je totiž stejně fascinující jako nebezpečná.