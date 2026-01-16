Trump jednal v Bílém domě s Machadovou, ta mu nabídla svou Nobelovu cenu za mír
16. 1. 2026 – 7:35 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Americký prezident Donald Trump dnes zhruba dvě hodiny v Bílém domě jednal s venezuelskou opoziční političkou a nositelkou Nobelovy ceny za mír Maríou Corinou Machadovou, podrobnosti ze schůzky nejsou známy.
Machadová po setkání podle agentury Reuters uvedla, že schůzka byla skvělá a že Nobelovu cenu Trumpovi nabídla. Neřekla však, zda ji přijal.
Ze setkání Trumpa s Machadovou, o němž média psala jako o obědě, nejsou zatím k dispozici podrobnosti. Během něj se ale konala tisková konference Bílého domu k různým tématům, na níž mluvčí Karoline Leavittová mimo jiné řekla, že na Trumpově rezervovaném názoru stran možné vůdčí role Machadové ve Venezuele se v blízké budoucnosti nic nemění. Postoj amerického prezidenta Leavittová označila za realistický a dodala, že Trump počítá s konáním nových voleb ve Venezuele, ale neuvedla konkrétní časový rámec.
Mluvčí Bílého domu také zopakovala, že Trump udržuje neustálou komunikaci s prozatímní prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou, která podle něj plní všechny americké požadavky. "Prezidentovi se líbí, co vidí, a doufá, že tato spolupráce bude pokračovat," uvedla Leavittová.
Trump s Rodríguezovou telefonicky hovořil ve středu. Před novináři ji pak označil za "úžasnou osobu", s níž měl "skvělou konverzaci". "Děláme obrovský pokrok v pomoci stabilizovat a obnovit Venezuelu. Debatovalo se o řadě témat včetně ropy, nerostných surovin, obchodu a samozřejmě národní bezpečnosti," napsal šéf Bílého domu k rozhovoru na své síti Truth Social. Podle Rodríguezové byl telefonát zdvořilý a produktivní.
Spojené státy 3. ledna unesly z Venezuely prezidenta Nicoláse Madura, jehož americká vláda viní z narkoterorismu. Venezuelská opozice ani americká vláda neuznaly Madurův mandát vzešlý z předloňských voleb, jejichž výsledky podle nich režim zfalšoval. Washington ale nyní podpořil ve vedení Venezuely dosavadní viceprezidentku Rodríguezovou, přední představitelku Madurova režimu. O Machadové Trump řekl, že je sice milá, ale nemá v zemi dostatečnou podporu pro zachování stability.
Podle analytiků dal Trump přednost pokračování režimu před dosazením lídrů opozice do vedení Venezuely proto, aby zůstala zachována stabilita kvůli jeho plánům na těžbu ropy a aby zabránil větší migrační vlně. Venezuelskou vládu Trump tlačí ke spolupráci s USA pod výhrůžkou dalšího vojenského úderu; Rodríguezové krátce po únosu Madura vzkázal, že může dopadnout hůře než unesený prezident, který byl ve Spojených státech předveden před soud.
Machadová minulý týden prohlásila, že chce Trumpovi za akci proti Madurovi osobně poděkovat. Prohlásila také, že Venezuelané, jimž podle ní její Nobelova cena ve skutečnosti náleží, ji chtějí věnovat Trumpovi a sdílet ji s ním. Machadová po schůzce uvedla, že Trumpovi Nobelovu cenu nabídla, na dotazy novinářů, zda ji přijal, ale neodpověděla. Norský Nobelův institut už dříve upozornil, že cenu nelze převést na jinou osobu ani ji sdílet s někým, komu nebyla udělena.