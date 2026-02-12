Hokejisté Švédska se na úvod olympijského turnaje protrápili k výhře nad Italy
12. 2. 2026 – 1:08 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Hokejisté Švédska vstoupili vítězně do olympijského turnaje v Miláně, po obratu porazili domácí Italy 5:2.
Největší outsider z dvanáctky účastníků otevřel skóre a proti obrovskému favoritovi držel dlouho naděje na šokující bodový zisk. Po obratu Seveřanů vyrovnal zkraje druhé části Matt Bradley, v čase 36:46 dal vítězný gól William Nylander. Dvě pojistky přidali vítězové až v závěru. Tři nahrávky si připsal Rasmus Dahlin.
V sestavě svěřenců finského kouče Jukky Jalonena, jenž dovedl svou zemi před čtyřmi lety v Pekingu ke zlatu, nechyběl obránce extraligového Kladna Pietroniro. Jeho tým byl od začátku pod velkým tlakem - první třetina skončila na přesné střelecké pokusy výmluvným poměrem 27:3 pro výběr Tre kronor.
Jenže v páté minutě podcenil gólman Gustavsson vyhozený puk, který se mu odrazil od hole položené na ledě daleko před sebe a dojíždějící Frigo poslal Italy do vedení. Na začátku desáté minuty vyrovnal přesně s koncem přesilovky Landeskog. V 18. minutě Brattův pokus ještě vykryl strážce italské branky Clara, ale Forsling úspěšnou dorážkou dokonal obrat.
Už po 37 sekundách ze druhého dějství však přišla další zápletka, když dostal do dobré pozice nabito Bradley a zakončením na bližší tyčku procedil kotouč za Gustavssonova záda. Švédové si vzali vedení zpět až ve 37. minutě, když do odkryté branky zakončil bekhendem Nylander. Po dvou třetinách vedli na střely 43:11.
V úvodu třetí části fauloval Holmberg a Italové hráli první přesilovku. Do úniku se v oslabení dostal Pettersson, ale Clara jeho blafák do forhendu fantasticky vychytal pravým betonem. Vzápětí měli v posledních sekundách početní výhody šance Italové, při snaze o další vyrovnání ale neuspěli.
Clara se však při vynikajícím zákroku zranil a za obrovského aplausu pak při prvním přerušení zamířil do kabiny, na kontě měl nakonec 46 úspěšných zásahů. Nahradil ho Fadani, jenž se musel velmi rychle dostat do zápasového tempa, neboť Švédové stále usilovali o uklidňující zásah.
Při Petterssonově ráně z kruhu ho zachránila tyčka. Mantenuto měl vzápětí obrovskou šanci na vyrovnání, z brankoviště ale nedokázal poslat puk za Gustavssona.
Seveřané se nakonec dočkali až v 56. minutě, kdy se chytrým pokusem přes clonu zapsal mezi střelce Zibanejad. Italové to pak zkusili s dlouhou hrou bez gólmana, čehož využil k dalšímu zásahu Hedman, se trefil přes celé kluziště. Andersson poté ještě trefil tyčku branky, v níž už byl zpátky Fadani. Počet švédských střel na branku se nakonec zastavil na čísle 60.