11. 2. 2026 – 23:29 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Dnes po boji s rakovinou zemřel herec James Van Der Beek, známý především jako Dawson
zdroj: Profimedia
Po boji s rakovinou dnes zemřel americký herec James Van Der Beek, známý především jako Dawson Leery ze seriálu Dawsonův svět.

Bylo mu teprve 48 let. 

"Náš milovaný James David Van Der Beek dnes ráno pokojně odešel. Své poslední dny prožil s odvahou, vírou a důstojností," napsala na instagramu hercova manželka Kimberly.

Otec šesti dětí v roce 2024 oznámil, že se léčí s rakovinou trávicího ústrojí. Loni v září se podle agentury AP překvapivě prostřednictvím videa objevil na charitativní akci v New Yorku, kde se znovu sešli herci z Dawsonova světa, i když předtím řekl, že se jí ze zdravotních důvodů nebude účastnit.

James Van der Beek James van der Beek s dětmizdroj: Instagram/ James van der Beek

Herec narozený v roce 1977 ve státě Connecticut na severovýchodě USA se do paměti diváků nejvíce zapsal právě seriálem o skupině středoškolských přátel, kteří se učili, co znamená zamilovat se, budovat skutečná přátelství a najít své místo v životě. Spolu s ním si díky Dawsonově světu udělali jméno také Michelle Williamsová, Katie Holmesová a Joshua Jackson.

profimedia-0911223039 Dawsonův svět z roku 1998, herci ze seriáluzdroj: Profimedia

Van Der Beek měl podle AP někdy potíže vymanit se ze stínu tohoto seriálu. "Je těžké konkurovat něčemu, co bylo takovým kulturním fenoménem, jako byl 'Dawsonův svět'," řekl v roce 2013 serveru Vulture. "Běžel tak dlouho. To je spousta hodin, kdy hrajete jednu postavu před očima lidí. Je proto přirozené, že si vás s ní spojují," uváděl.

Van Der Beek, který začal s herectvím ve 13 letech poté, co kvůli zranění nemohl hrát americký fotbal, se za svou kariéru objevil také v menších rolích v seriálech Jak jsem poznal vaši matku nebo Mrcha od vedle a filmech Scary Movie: Děsnej biják či Jay a mlčenlivý Bob vrací úder.

