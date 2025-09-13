Hokejisté Sparty porazili v repríze čtvrtfinále Třinec 5:2, dva góly dal Řepík
Hokejisté Sparty porazili doma ve 2.kole extraligy Třinec 5:2 a zůstali stoprocentní, naopak Oceláři poprvé prohráli. Na výhře Pražanů se dvěma góly podílel Michal Řepík, z toho jednou se prosadil z trestného střílení.
Dva body zaznamenal i jeho spoluhráč Roman Horák a na druhé straně Andrej Nestrašil s Oscarem Flynnem.
Zatímco Sparta vstoupila do extraligové sezony úterní výhrou 3:2 v Českých Budějovicích, Třinec o den později rozstřílel doma Olomouc 8:2. Pražané začali březnovou reprízu čtvrtfinále aktivněji a odměnou za úvodní tlak jim byl gól v sedmé minutě. Hyka našel volného Řepíka a ten prostřelil Kacetla.
"Sparta měla výborný vstup do utkání. Dostala nás pod tlak jak forčekingem, tak výborným pohybem v útočném pásmu. Prvních 10 minut jsme se s tím těžko srovnávali, pramenila z toho první branka," uvedl asistent trenéra Třince Jiří Razska.
Další branku mohl přidat obránce Němeček, jenže z mezikruží na třineckého brankáře nevyzrál a domácí za to pykali ve 14. minutě.
Kovář vyrazil Flynnovu střelu a Daňo pohotově z dorážky zužitkoval přesilovku hostů. Slovenský útočník zaznamenal už třetí trefu v extraligovém ročníku a ještě v první třetině málem dokonal obrat, ale do jeho rány do odkryté branky se včas vložil Mašín.
Ve 22. minutě vrátil Spartě vedení Horák, který se prosadil rovnou z vhazování. "Zvláštní, moc často se to nevidí, ale taky důležitý gól. Byl rychlejší na buly, flákl to tam a propadlo to tam, takže dobré," prohlásil Řepík. "Dlouho jsem to neviděl. Navíc mít takovou drzost, když předtím dostal takové varování... On to tam vezme a flákne to tam. Musím se na to podívat ještě jednou popravdě. Nevím, co v tu chvíli dělal centr Třince. To jsou góly... Chytrý gól," řekl trenér Sparty Pavel Gross. "Takový nechcete dostat," dodal Razska.
Jeho tým nevyužil navzdory řadě šancí přesilovku, po jejím skončení ale Kacetla z úhlu od mantinelu prostřelil Kanaďan Irving, který v minulé extraligové sezoně 21 brankami vytvořil rekord mezi obránci v samostatné soutěži. V 35. minutě byl třinecký útočník Hudáček vyloučen za faul kolenem na Dzierkalse na pět minut plus do konce utkání. Domácí však dlouhou početní výhodou pohrdli.
Ve třetí třetině Nestrašil trefil břevno, za několik minut se už ale kontaktní trefy dočkal. Sparta následně neuspěla s trenérskou výzvou a nabídla Ocelářům přesilovku a hned nato další. Hosté je ale nevyužili a z tlaku už nevyrovnali. Naopak na druhé straně v 58. minutě uklidnil domácí Kousal a vzápětí proměnil nařízené trestné střílení Řepík. V součtu s play off Sparta porazila v O2 areně Třinec počtvrté za sebou.