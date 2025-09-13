Černý diamant festivalu: Aňa Geislerová zazářila v dramatické róbě plné flitrů v Torontu!
13. 9. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Anna Geislerová předvedla na torontském TIFF, jak se dělá opravdová hvězdná premiéra. Na červený koberec vplula v blyštivém modelu, který spojil noblesu starého Hollywoodu s lehce rozverným disco šmrncem. Dokázala, že česká filmová ikona může klidně konkurovat těm největším světovým jménům.
V Torontu se v těchto dnech točila nejen filmová kamera, ale i módní planeta. Na prestižní mezinárodní festival zavítala delegace hvězd v čele s Dominicem Westem, Billem Nighym či Johnnym Flynnem, aby uvedli drama argentinského režiséra Pabla Trapera & Sons. Mezi nimi nechyběla ani česká herecká královna Aňa Geislerová a jak je jejím dobrým zvykem, červenému koberci věnovala stejnou péči jako náročné filmové roli.