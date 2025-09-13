Dnes je sobota 13. září 2025., Svátek má Lubor
13. 9. 2025 – 8:00 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Černý diamant festivalu: Aňa Geislerová zazářila v dramatické róbě plné flitrů v Torontu!
Aňa Geslerová za hvězdu v Torontu | zdroj: Profimedia
Anna Geislerová předvedla na torontském TIFF, jak se dělá opravdová hvězdná premiéra. Na červený koberec vplula v blyštivém modelu, který spojil noblesu starého Hollywoodu s lehce rozverným disco šmrncem. Dokázala, že česká filmová ikona může klidně konkurovat těm největším světovým jménům.

V Torontu se v těchto dnech točila nejen filmová kamera, ale i módní planeta. Na prestižní mezinárodní festival zavítala delegace hvězd v čele s Dominicem Westem, Billem Nighym či Johnnym Flynnem, aby uvedli drama argentinského režiséra Pabla Trapera & Sons. Mezi nimi nechyběla ani česká herecká královna Aňa Geislerová a jak je jejím dobrým zvykem, červenému koberci věnovala stejnou péči jako náročné filmové roli.

Ańa Geislerová - Toronto zdroj: Profimedia

Černý lesk odrážel nadčasovou eleganci tohoto modelu

Aňa Geislerová znovu dokázala, že černá rozhodně není nudná, ale naopak nejdramatičtější barvou večera. Její model od značky Anamé působil jako malá černá róba, která vyrostla do velkého festivalového dramatu. Dlouhá, přesně střižená sukně s vysokým pasem se kolem ní vlnila s lehkostí a jistotou, připomínající klidný proud lávy – elegantní, ale s vnitřní silou, která strhává pohledy.
O kontrast a špetku divadelního napětí se postaralo flitrované bolerko s plášťovým efektem, jehož povrch se v záři reflektorů třpytil jako noční obloha posetá hvězdami.Každý krok tak působil jako dokonale zrežírovaný záběr z filmu – minimalistický střih, maximální vizuální efekt.Celý styling podtrhl jemný make-up a uhlazený účes, které nechaly vyniknout čistotu linie a hereččin přirozený šarm. Geislerová tím potvrdila, že skutečný luxus netkví v množství ozdob, ale v suverénním přístupu k jednoduchosti, která se umí proměnit v nezapomenutelný módní zážitek.
Aňa Geislerová - Benátky zdroj: Profimedia

S černou koketuje na každém festivalu

V černé Aňa Geislerová vyniká jako skutečná hollywoodská hvězda  a Toronto jen potvrdilo trend, který odstartovala už v Benátkách. Na benátském filmovém festivalu 2025 zaujala hned dvěma outfity: nejprve vsadila na pánský look – dokonale střižený černý oblek, bílou košili a elegantní motýlek, doplněný červenou rtěnkou, manikúrou v identickém odstínu a diamantovými visacími náušnicemi Gismondi 1754. Druhou večerní volbou byly klasické černé maxišaty, které vynikly čistou linií a lichotivým střihem. V Torontu pak na tuto černou linii navázala dalšími šaty, které sázely na sochařskou siluetu a flitrový lesk  a znovu ukázala, že černá je pro ni víc než barva: je to módní podpis, díky němuž se stává ozdobou každého festivalového červeného koberce.
Pablo Trapero;Anna Geislerova;Noah Jupe zdroj: Profimedia

Černá róba a film plný emocí i velkých tajemství

V Torontu však Aňa Geislerová nezůstala jen hvězdou červeného koberce. Festivalový večer patřil i samotnému dílu, kvůli kterému se všechny blesky fotoaparátů vlastně sešly. Film & Sons, nejnovější opus argentinského mistra rodinných dramat Pabla Trapera, se potápí hluboko do nitra rodinných vztahů. Sleduje slavného spisovatele, který se po letech ticha snaží znovu najít cestu ke svým synům  a spolu s nimi otevřít tajemství, které má sílu přepsat jejich životy.

Čekejte emoce na plátně i v hledišti: křehká pouta, odpuštění a odhalené karty, to všechno v podání herecké sestavy, kde nechybí ani česká hvězda Aňa Geislerová. Všechno nasvědčuje tomu, že právě tohle je ten film, po kterém budete chtít dlouho debatovat ještě po závěrečných titulcích.

